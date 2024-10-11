دفاع النواب: مصر وإريتريا والصومال قادرون على حفظ الاستقرار بالقرن الأفريقي

أكد النائب خالد طنطاوى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن القمة الثلاثية بين مصر واريتريا والصومال أكدت قدرة الدول الثلاثة على حفظ الأمن والاستقرار داخل منطقة القرن الأفريقي، مشيداً بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على أنه اتفق خلال مباحثاته في إريتريا على تقديم كافة أشكال الدعم للصومال الشقيق، تحقيقاً لرؤية الرئيس والأخ العزيز "حسن شيخ محمود"، من أجل استعادة الأمن والأمان في الصومال، بواسطة جيشه الوطني .

وأعلن " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم اتفاقه التام مع تأكيد الرئيس السيسى خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى مع رئيسى إريتريا والصومال بأن اجتماعهم لا يبرهن فقط على متانة وتميز العلاقات، بين دولنا الثلاث الشقيقة، وإنما يعكس تنامي أهمية تطوير وتعزيز تلك العلاقات الأزلية، سواء في مواجهة تحديات مشتركة في كل من القرن الأفريقي والبحر الأحمر أو للاستفادة من القدرات المتوافرة لدى دولنا لتعظيم فرص تحقيق التنمية والازدهار لشعوبنا.

وثمن تأكيد الرئيس السيسى على التشاور والاستفادة من تبادل الرؤى إزاء سُبل التصدي لمخططات وتحركات تستهدف زعزعة الاستقرار وتفكيك دول المنطقة وتقويض الجهود الدؤوبة لدولنا وشعوبنا التواقة للسلام والاستقرار والرخاء.

كما أشاد النائب خالد طنطاوى باتفاق مصر والصومال واريتريا على أهمية التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في كافة أنحائه في أقرب وقت ممكن وضرورة العمل على الحفاظ على مؤسساته الوطنية وتأكيدهم على خطورة استمرار الأوضاع التي أدت إلى اضطراب حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر، الأمر الذي انعكس سلبًا على معدلات التجارة العالمية مع تأكيد أهمية تعزيز التعاون بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر وتطوير أسس التنسيق المؤسسي بينها، لتأمين حركة الملاحة الدولية فيه وتعزيز التعاون بينها؛ لتعظيم الاستفادة من موارده الطبيعية.

وأعرب عن ثقته التامة فى على قدرة الدول الثلاثة على مواجهة جميع التحديات والمخاطر التى تواجهه منطقة القرن الأفريقي.