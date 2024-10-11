إصابة 6 أشخاص جراء سقوط بلكونة منزل بالإسماعيلية

تلقت محافظة الإسماعيلية، بلاغا من خلال غرفة عمليات حى ثانى محل الواقعة عن سقوط بلكونة بإحدى العقارات وبسبب وقوع البلكونة أصيب 6 أشخاص سقطت عليهم بلكونة منزل بشارع الجعيص بالإسماعيلية، ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارة إسعاف لنقل المصابين إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت قوة أمنية بتوجيهات اللواء محمد عامر مدي أم الإسماعيلية ، من قسم شرطة ثاني بالإسماعيلية وقوات الحماية المدنية بالإسماعيلية إلى مكان الحادث، وفرض كردون أمنياََ حول مكان الواقعة.