ضوابط امتحانات صفوف نقل الثانوية العامة "منازل"

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط امتحانات الأول والثاني من الثانوية العامة على نظام المنازل للعام الدراسي 2024-2025.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة أخذ إقرار على الطالب، وولى أمره، بعدم حصوله على شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة من قبل.

ويتضمن الإقرار عدم استنفاد الطالب عدد مرات الرسوب ثلاث مرات بالنسبة لنظام المرحلتين، وأربع مرات بالنسبة للنظام الحديث دون أدنى مسئولية على إدارة المدرسة والإدارة والمديرية والوزارة.

ضوابط امتحانات المنازل في نقل الثانوية العامة

ويؤدى طلاب المنازل امتحان الدور الأول بفصليه الدراسيين مع طلاب المدرسة المنتظمين في المواعيد التي تحددها مديرية التربية والتعليم.

ويؤدى طلاب صفوف النقل في الثانوية العامة منازل الامتحان في المنهج المقرر في ذات عام تقدمه للامتحان.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعدم السماح بامتحان الدور الثاني إلا للمتقدمين له في الدور الأول من طلاب صفوف النقل في الثانوية العامة منازل.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدم السماح لأي طالب بأداء امتحان الدور الثاني في مدرسة غير مدرسته الأصلية المتقدم إليها في الدور الأول مهما كانت الأسباب.

ويسدد كل طالب من طلاب صفوف النقل في الثانوية العامة منازل مبلغ وقدره 15 جنيها رسم أداء الامتحان، ومبلغ 285 جنيها مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات لصالح صندوق دعم وتمويل وادارة وتشييد المشروعات التعليمية طبقا للقرار الوزاري رقم (١٦٢) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/١٢م بشأن تحديد الرسوم والغرامات ومقابل الخدمات الاضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤م.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن هذا الرسم من الطلاب المتقدمين لامتحان الدور الأول فقط، وعدم تحصيل أي رسوم عند عقد امتحان الدور الثاني.

وفور ظهور نتيجة الامتحان في الدور الأول بفصليه الدراسيين، تقوم المدرسة بإرسال كشوف النتيجة لطلاب المنازل الإدارة شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية.

ويتقدم طالب مرحلة الثانوية العامة منازل من آخر مدرسة كان راسب فيها أو مفصول منها، ولا تعتبر النتيجة نهائية إلا بعد اعتمادها ومراجعتها من الإدارة التعليمية والمدرسة مسئولة عن إبلاغ الطالب بنتيجته عقب كل امتحان" ( فصل دراسي أول - فصل دراسي ثاني - الدور الثاني).

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كل مدرسة بعمل إعلان ظاهر بالمدرسة يوضح به شروط واجراءات التقدم للامتحان منازل الصف الأول والثاني الثانوي العام).

ونوهت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه لا تعقد لجان طبية خاصة للطلاب المرضى بالمستشفيات عدا نزلاء ٥٧٣٥٧ بناء على القرار الوزاري رقم (٢٥٨) بتاريخ ٢٠١٣/٧/٣٠م ولكن تعقد اللجان الخاصة للطلاب المرضى بداخل لجنة سير امتحان الطالب طبقًا لما يرد بتقرير اللجنة الطبية العامة.