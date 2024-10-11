الجمعة 11/أكتوبر/2024 - 06:49 م 10/11/2024 6:49:17 PM

إن اندلاع حرب شاملة بين إيران وإسرائيل قد يؤدى إلى إغلاق مضيق هرمز، وهو نقطة الاختناق الأكثر أهمية لنقل النفط فى العالم، والذى تمر عبره ربع النفط الخام الذى تنقله ناقلات النفط. وسوف يكون هذا بمثابة ضربة قوية للاقتصاد العالمى. ولكن إذا ما حُشرت إيران فى الزاوية وتقلصت قدرتها التصديرية إلى أنقاض مشتعلة، فقد تغلق المضيق فى عمل من أعمال الانتقام. ويقال إن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة رفضتا فتح مجالهما الجوى أمام الطائرات الإسرائيلية والأمريكية التى شاركت فى قصف إيران فى إبريل الماضى. ولا شك أن كلاً منهما سوف يرى أن من الحكمة أن يفعل ذلك مرة أخرى. فالحرب ليست وسيلة مقبولة أو محتملة لحل النزاعات الدولية. ومن الأفضل إسكات البنادق فى مناطق المعارك فى المنطقة واللجوء إلى الدبلوماسية.

عندما قال جو بايدن الأسبوع الماضى إن إدارته «تناقش» خططًا إسرائيلية محتملة لمهاجمة صناعة النفط الإيرانية ردًا على هجوم الصواريخ الباليستية الإيرانية، ترك ذلك العالم فى حالة من الذهول. ولا سيما لأن السيد بايدن لم يرفض هذه الخطط بشكل مباشر، بالطريقة التى فعلها فى اليوم السابق فيما يتعلق بضربة محتملة على المواقع النووية الإيرانية. فقفزت أسعار النفط بنسبة 10٪، على الرغم من تراجع الرئيس الأمريكى عن التصريح فى اليوم التالى.

وقد لا تؤدى الضربات الإسرائيلية الموجهة إلى مجمعات المصافى إلى أكثر من كسب التصفيق المحلى. كما أن قصف جزيرة خرج، قلب عمليات تصدير النفط الإيرانية، من شأنه أن يشل اقتصادها. ومع ذلك، فإن مثل هذه الخطوة قد تؤدى أيضاً إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية وقد تؤثر على المستهلكين الأميركيين قبل أسابيع فقط من الانتخابات الحاسمة.

لقد فشلت العقوبات التى فرضتها واشنطن فى كبح جماح صادرات النفط الإيرانية، ويرجع هذا إلى حد كبير إلى استعداد الصين لتحدى واشنطن. ومع شراء بكين لنحو 90% من النفط الخام الإيرانى، فإن الهجوم الإسرائيلى على المنشآت الإيرانية من شأنه أن يخلف عواقب غير مؤكدة. ويكمن الخطر الحقيقى فى التصعيد، مما قد يؤدى إلى جر الصين إلى الصراع وإعادة تشكيل ديناميكيات الشرق الأوسط لسنوات.

من الصعب التنبؤ بنتائج مثل هذا الصراع. وعواقب الغزو الأميركى للعراق بمثابة تذكير بأن الأعمال المزعزعة للاستقرار غالباً ما تدعو القوى الخارجية إلى التدخل فى الشرق الأوسط. فى نهاية المطاف، سيتوقف تأثير الهجوم الإسرائيلى على رد إيران وكيفية رد فعل كبار منتجى النفط العالميين على الصدمة النفطية المحتملة. يمكن للصين تعويض خسارة 1.5 مليون برميل يوميًا من النفط الإيرانى من خلال اللجوء إلى المملكة العربية السعودية، التى لديها طاقة إنتاجية احتياطية وفيرة. ومع ذلك، فإن الرياض، بعد أن أعادت مؤخرًا العلاقات مع طهران، حذرة بشأن الانجرار إلى صراع بين إسرائيل وإيران. سعت المملكة إلى تحسين العلاقات مع طهران بعد أن أدت حربها المكلفة مع الحوثيين إلى هجوم مدمر بطائرات بدون طيار إيرانية على منشآتها النفطية. أدى الهجوم، الذى تجاوز دفاعات صواريخ باتريوت الأمريكية، إلى خفض إنتاج النفط فى الرياض مؤقتًا إلى النصف.