النادي الأهلي ويونيسف يؤكدان التزامهما بدعم حقوق الفتيات ورفاهية الأطفال

بالتزمن مع اليوم الدولي للفتاة 2024

تزامنًا مع اليوم الدولي للفتاة 2024، النادي الأهلي ويونيسف يؤكدان التزامهما المشترك بدعم حقوق الفتيات ... حيث شاركت لاعبات الفريق الأول لكرة القدم سيدات مع فتيات من جنسيات متعددة في فيديو خاص لدعم حقوقهن. هذه المشاركة تمثل أول تعاون مع الفريق الأول لكرة القدم سيدات ضمن الشراكة الممتدة لمدة أربع سنوات بين النادي الأهلي ويونيسف لتعزيز حقوق الأطفال والشباب في مصر....والرؤية الفيديو إليكم هذا الرابطhttps://www.facebook.com/share/r/8EnSvresQfUvqkeC/?mibextid=WC7FNe

جدير ابالاشارة الي ان في ١٩ سبتمبر الماضي شهدت القاهرة تجديد كلاً من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) والنادي الأهلي للرياضة البدنية شراكتهما لمدة أربع سنوات أخرى، مما يعزز التزامهما المشترك بدعم حقوق الأطفال في جميع أنحاء مصر.



وتبني هذه الشراكة على الرؤية المشتركة والأهداف التي تسعى لتحقيقها كل من يونيسف والنادي الأهلي في تسخير قوة الرياضة لتعزيز حقوق الأطفال ورفاههم.

وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي، .وقتها أكد جيريمي هوبكنز، ممثل يونيسف في مصر، على أهمية هذا التعاون: "تزيل الرياضة الحواجز، وتجمع المجتمعات معًا، وتلهم الشباب ليحلموا بأشياء أكبر. لا يقتصر هذا الاتفاق المتجدد على مواصلة عملنا فحسب، بل إنه يهدف إلى الوصول إلى المزيد من الأطفال من خلال التعاون مع رياضيي النادي الأهلي. الاتفاق هو تعهد لأطفال مصر بدعم حقوقهم في كل منعطف".

على مدار السنوات الأربع المقبلة، ستنفذ يونيسف والنادي الأهلي العديد من المبادرات المشتركة، بما في ذلك الحملات والفعاليات الرياضية والبرامج التي تهدف إلى رفع الوعي حول القضايا الرئيسية مثل التربية الإيجابية، تمكين الفتيات، حماية الأطفال، التغذية، والدمج المجتمعي. وسيشارك رياضيو الأهلي البارزون، بما في ذلك فريق كرة القدم النسائي الجديد، بشكل رئيسي في هذه الجهود.

وأكد المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، على التزام النادي بدعم قضايا الأطفال قائلاً "داخل القلعة الحمراء، نحن فخورون بدورنا في صنع تغيير إيجابي في المجتمع. لقد مكنتنا شراكتنا مع يونيسف من إحداث تأثير ملموس على حياة الأطفال الأكثرأحتياجاً، ونحن متحمسون لمواصلة هذه الرحلة. نحن واثقون من أن شغف جماهيرنا سيساهم في إلهام الملايين للمشاركة في خلق عالم أفضل للأطفال. سنواصل تسجيل الأهداف من أجل حقوق الأطفال، وتمكينهم من خلال الرياضة ومنحهم الأمل في مستقبل أكثر إشراقًا."