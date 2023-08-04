مصممة الأزياء اللبنانية نور فتح الله لـ الوفد: تصاميم فساتين السهرة نابعة من شخصيتي

تبحث النساء والفتيات في عالم الموضة لتصميمات الناعمة التي تعكس أنوثتهن دون الميل للجرأة أو التكلف وهذا ما تحرص عليه بأستمرار في تصميماتها الجذابة لتخطف القلوب قبل الأنظار انها مصممة الأزياء اللبنانية نور فتح الله.

واستطاعت مصممة الأزياء نور فتح الله أن تترك بصمة مهمة في عالم الموضة بالمزج بين الأنوثة والرقي في آن واحد، لتصبح تصميماتها الساحرة حلم لكل أمرأة عصرية محبه للأناقة والنعومة.

وفتحت نور فتح الله قلبها في تصريحات خاصة بـ بوابة الوفد لتكشف عن كواليس أختيار الأقمشة وكيفية أختيار تصميماتها الساحرة المحبة للحياة في عالم الموضة.

وأكدت نور فتح الله أن أختيار التصميم يشبه كثيرًا شخصيتها المحبة للبساطة والمهتمه بأدق التفاصيل، وهذا أكثر ما يجذب نجمات الفن لتصميمات فساتين السهرة الساحرة.

وأضافت أن أختيار الأقمشة يعد بمثابة العمود الفقري في تصميم الفساتين السهرة فهو من يعكس سحر قوام المرأة ويمنحها نوعًا خاصًا من الجاذبية في الأنظار، ويحتل قماش الكريب مكانة خاصة وسط تصميماتي فهو أكثر ما يعكس منحنيات المرأة ويمنحها إطلالة مميزة ساحرة خافطة لقلوب والأنظار.

وأكملت أن ما يميز تصاميم فساتين السهرة ان بها العديد من التفاصيل الدقيقة التي تنال إعجاب صاحبات الذوق الراقي محبات للأناقة والنعومة كالأميرات، قائلة: " وانا بصمم الفستان بجرب أكثر من قصة حتى أصل لقصة المثالي التي تتناسب مع المرأة العصرية ويتميز في عيون محبات الموضة لصبح التصميم مرآة حقيقة لشخصيتي".

واردفت نور فتح الله أن تصاميم الفساتين السهرة تحمل الكثير من روحها وشخصيتها، مما يمنح الفستان لمن يرتديه أنوثًة وروحًا ورونقًا خاصًا جذابًا لا يشبه احدًا.

واشارت أن أختيار الألوان لابد ان يواكب الموضة، ولكن لا يمكن أن أسير على نمط واحد، لذا أنوع في اختيارها لصمم أكثر من تصميم بأكثر من لون يعطي لوحة جذابة في كولكشن فساتين السهرة لهذا العام لينال إعجاب مختلف الأذواق ويعكس منحنيات المرأة بنعومة وسحر، فالألوان الصارخة اكثر ما يتصدر الموضة العالمية.

واختتمت أن هناك تصاميم تتماشي مع مختلف الأزمان لا يمكن أن تبطل مهما مر الزمان لانها تمنح الأنثي والمرأة جاذبية ونعومة من نوعًا خاص، أبرز هؤلاء التصاميم قصة الكب والأوف شولدر و الكلاسيكي العصري.