مصرع فتاة وإصابة صديقتها تحت عجلات سيارة بسمالوط

شهد مركز ومدينة سمالوط شمال محافظة المنيا ، اليوم الجمعة ، حادث تصادم مروع ، أسفر عن مصرع وإصابة فتاتين تحت عجلات سيارة ، حيث لقيت فتاة عشرينية العمر مصرعها، فيما اصيبت صديقتها الأخري، جراء وقوع حادث سير، فى احدى قرى مركز سمالوط غرب، شمال المنيا، واودعت الجثة تحت تصرّفات النيابة العامة.

البداية - عندما تلقى اللواء مجدى سالم، مساعد أمن المنيا، اخطارا من اللواء احمد الحيني، مساعد المدير للمرور والخدمات و المشرف على مركز سمالوط ، يفيد بوقوع حادث سير ناحية طريق السوبي والجبالي، دائرة مركز شرطة سمالوط غرب، اسفر عنه مصرع فتاة ، واصابة صديقتها الأخرى.

انتقلت على الفور الأجهزة الامنية والإسعاف، قيادة العميد محمود الحلواني مأمور المركز ، والرائد عبد الرحمن الغزاوى، وبالمعاينة والفحص، تبين مصرع " نرجس سيد زيدان " 20 سنة، جثة هامدة، واصيبت صديقتها وتدعى " فاطمة صفوت طنطاوي " 25 سنة بكدمات وسحجات متفرقة.

وتم ايداع الجثمان تحت تصرفات النيابة العامة، لندب الطبيب مفتش صحة المركز، لتوقيع الكشف الطبي على الجثمان، وتم عمل الإسعافات الأولية والعلاج اللازم للمصاب، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم .