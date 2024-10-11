لليوم الثاني.. استمرار فاعليات مؤتمر ومعرض "إيجي هيلث"

لليوم الثاني علي التوالي تستمر فعاليات معرض مصر الدولي للصحة "إيجي هيلث"، في دورته الثانية بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت رعاية وزارة الصحة والسكان..

ويأتي المؤتمر من حرص الحكومة المصرية على تنشيط الاستثمار في القطاع الطبي، وتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الطبية، وتوفير أحدث التقنيات والأجهزة الطبية، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابًا على تحسين الحياة الصحية للمواطنين.

شهد المؤتمر والمعرض مناقشة واستعراض أحدث الابتكارات في مجال الأجهزة الطبية والمستلزمات الجراحية، بالإضافة إلى أحدث ال تكنولوجيات علاج الأورام والاسنان وجراحات المخ والأعصاب عن طريق النانو تكنولوجي لأول مرة في الشرق الأوسط، والمستهدفة للجينات وعلاج الخلايا المسببة للمرض، وايضا تكنولوجيا إعادة بناء الأنسجة...وكان السبورت الذكي حاضرا وعارض ومتحركا بين الزائرين والذين بدورهم اختبروه بأنفسهم وعلى أنفسهم بعدما أصبح موجودا في مستشفيات عدة بمصر للقيام بمهامه الصحية والطبية.بالإضافة لمعلومات أحدث أجهزة وأسرة الرعايات الأجهزة والمستلزمات الطبية والتي شهدت أيضا مع وياتي لاهم مصانع المستلزمات الطبية الغير منسوجة لاحد أشهر مصانع مدينة السادات.

وفي تصريح لمسؤل الشركة المنظمة للمعرض وبعض المشاركين من العارضين والمصنعين في ثاني أيام المعرض والمؤتمر اكدوا على نجاح الدورة في اليوم الأول للمؤتمر بشهادة وسائل الإعلام والمؤسسات المُشاركة والتي سنحت لها الفرصة لتسويق منتجاتهم في سوق الشرق الأوسط وعرض أحدث الأجهزة الطبية ذات التكنولوجيا العالمية، والتي تخدم العديد من التخصصات الطبية، وتحقيق احتكاك قوي بالسوق المصري والدولي، وكذلك إتاحة الفرصة لرجال الأعمال لخلق علاقات تجارية مميزة، علاوة علي مشاركة العديد من الوزراء والمسئولين في الدولة.

وبحسب دكتور حازم خميس منظم المؤتمر، فإنه يرى ومن اليوم الأول نجاح الدورة الحالية لمؤتمر ومعرض ايجي هيلز في تحقيق هدفه الأساسي المتمثل في دوره الحيوي في تنشيط الحياة الاقتصادية ونقل التجارب والافكار والابتكارات العلمية مع تبادل الخبرات والمعرفة بين الشعوب والدول واستقطاب الاستثمارات، وتشجيع المنافسة بين الشركات والمؤسسات الإنتاجية للاهتمام بجودة المنتج وتخفيض تكاليفه.

1000236668

1000236679