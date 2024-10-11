المخرج محمد مصطفى بكري بين مسلسل «كنبة حبشي» وإعلانات رمضان

أنهى المخرج محمد مصطفى بكري تصوير أحدث اعماله التلفزيونية مسلسل «كنبة حبشي» حيث كان اليوم الاخير عبارة عن مشاهد خارجية لبعض ابطال العمل وهما الفنانان: كريم عفيفي وملك قورة، بإحدى كافيهات منطقة الشيخ زايد بالجيزة.



وبعد ساعات طويلة من التصوير انتهى اليوم و معه مشاهد المسلسل ليقوم فريق العمل بالاجتماع معا في برواز جماعي أطلق معه بكري كلمة «فركش» لتنتهي بذلك مرحلة التصوير.



وصرح بكري انه بدأ في مرحلة المونتاج والبوست برودكشن او ما بعد الانتاج، منذ فترة وقبل انتهاء التصوير حيث أعلن انه انتهى من ٥٠ ٪؜ من أعمال المونتاج لأنه كان يقوم به بالتوازي مع التصوير مع شركة سيكونس مع المونتير محمد جلال وأنه في خلال ١٠ أيام سينتهي من مونتاج المسلسل بالكامل وسيبدأ على الفور في مرحلة الجرافيك والألوان.



واضاف بكري انه حتى الآن لم يتم تحديد موعد عرض مسلسل «كنبة حبشي» ولكنه يتوقع ان يعرض في بداية العام او سينافس في موسم رمضان 2025.



وفي سياق متصل يستعد المخرج محمد مصطفى بكري للموسم الرمضاني ايضا بمجموعة من الإعلانات التي سيقدمها مع بعض النجوم، وكشف لنا عن مجموعة صور من حملته الإعلانية القادمة مع الفنانة منة عرفة والتي ستكون مفاجأة لكل جمهورها في الشهر الكريم.