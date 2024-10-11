يلا شوت الفراعنة.. بدون تقطيع مشاهدة مباراة مصر وموريتانيا بث مباشر اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا

يلا شوت الفراعنة.. بدون تقطيع مشاهدة مباراة مصر وموريتانيا بث مباشر اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا ،يترقب عشاق كرة القدم بشغف مباراة منتخب مصر ضد موريتانيا، التي ستُقام مساء اليوم ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية. يبحث المشجعون عن القنوات الناقلة للمباراة لضمان متابعة هذا اللقاء الهام، الذي يحمل في طياته الكثير من التحديات لكلا الفريقين. يسعى الفراعنة لتحقيق الفوز لتعزيز موقعهم في صدارة المجموعة، بينما يأمل منتخب موريتانيا في تحسين فرصه بالتأهل. تعد هذه المواجهة فرصة مثالية للاعبين لإظهار قدراتهم، وللجماهير لتقديم الدعم اللازم لمنتخبهم المفضل في سعيهم نحو النجاح في التصفيات.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وموريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا 2025

تتطلع الجماهير الكروية لمتابعة مباراة مصر ضد موريتانيا، والتي ينظر إليها على أنها إحدى المواجهات المثيرة في تصفيات أمم إفريقيا 2025. تم الإعلان عن القنوات الناقلة لهذه المباراة الهامة، حيث ستكون متاحة للجماهير في مصر عبر البث الأرضي بواسطة قناة أون تايم سبورتس. هذا يوفر فرصة ذهبية للمشجعين لمتابعة اللقاء بشكل مباشر ومجاني، مما يعزز من تجربة المتابعة الجماهيرية ويسهم في زيادة تفاعلهم.



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من ناحية أخرى، تقدم بي إن سبورتس البث المشفر لنفس المباراة، وهي تعتبر من القنوات الرائدة في مجال الرياضة. تمتلك بي إن سبورتس حقوق البث لتصفيات أمم إفريقيا 2025، مما يمنح المشاهدين الذين يفضلون التجربة الإعلامية المتكاملة فرصة لمشاهدة المباراة بجودة عالية وتغطية شاملة. البث المشفر يضمن توفير تحليلات معمقة وتغطية مستمرة قبل وبعد المباراة، بالإضافة إلى تقديم محتوى إضافي يثري تجربة المشاهدة.

ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة موريتانيا

ويدخل منتخب مصر مواجهة الليلة وهو على قمة المجموعة برصيد 6 نقاط من الفوز فى أول جولتين على الرأس الأخضر بثلاثية نظيفة وعلى بتسوانا برباعية نظيفة.

ويأتى فى المركز الثانى منتخبا الرأس الأخضر وموريتانيا برصيد 3 نقاط لكلٍّ منهما مع تفوق كاب فيردى بفارق الأهداف، ثم فى ذيل المجموعة بتسوانا بلا رصيد من النقاط.

وفى حال حقق المنتخب الوطنى الفوز الليلة، ثم الفوز فى الجولة المقبلة يوم الثلاثاء المقبل على موريتانيا أيضًا على ملعبه فى نواكشوط، سيكون الفراعنة قد حسموا التأهل للبطولة الإفريقية وفى صدارة المجموعة أيضًا، كما يتأهل لنهائيات أمم إفريقيا الأول والثانى من كل مجموعة.

منتخب مصر يختتم استعداداته لمباراة موريتانيا

واختتم منتخب مصر استعداداته للمباراة بتدريب رئيسى أمس حرص خلاله العميد حسام حسن، المدير الفنى للفريق، على شرح خطة المباراة ونقاط القوة والصعف فى صفوف موريتانيا من خلال مشاهدة مباراتى المنافس فى أول جولتين.

حسام حسن يوجه رسالة للاعبي منتخب مصر

وشدد حسام حسن على أن منتخب موريتانيا من المنتخبات القادمة فى كرة القدم الإفريقية وظهر بصورة جيدة فى كأس الأمم الإفريقية الأخيرة فى كوت ديفوار، ويضم بين صفوفه مجموعة من اللاعبين المميزين المحترفين فى أوروبا.

تشكيل منتخب مصر ضد موريتانيا المتوقع

ومن المتوقع أن يدخل منتخب مصر مباراة موريتانيا بمحمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأمامه الرباعى محمد حمدى ورامى ربيعة ومحمد عبدالمنعم ومحمد شحاتة/ أحمد عيد، ومروان عطية ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو/ حمدى فتحى، وثلاثى هجومى مكون من محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش.

قائمة منتخب مصر لمباراة موريتانيا

محمد الشناوي

المهدي سليمان

محمد عواد

مصطفى شوبير

رامي ربيعة

محمد عبد المنعم

أحمد رمضان بيكهام

خالد صبحي

محمد حمدي شرف

محمد شحاتة

أحمد نبيل كوكا

أحمد عيد

حمدي فتحي

مروان عطية

ناصر ماهر

أحمد سيد زيزو

نبيل عماد دونجا

محمود حسن تريزيجيه

عمر مرموش

محمد صلاح

مصطفى فتحى

إبراهيم عادل

مصطفى محمد

أسامة فيصل