تحرص الأمهات على تحضير صنف من أصناف الحلويات المفضلة لأفراد أسرتها على مائدة الغداء لتنال إعجاب أبنائها.

ويعد طبق حلى التوفي بالبسكويت من أفضل أنواع الحلويات المفضلة والتي يسهل تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.

واليوم نقدم لك طريقة تحضير حلى التوفي بالبسكويت بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

- مقادير التوفي :

القشطة : علبة

سكر : كوب

- حليب : كوب (سائل)

- جبن كريمي : 4 ملاعق كبيرة

- بسكويت الشاي السادة : 20 حبة

- كريمة الخفق : حسب الحاجة

- كريمة : 3 مغلفات (بودرة)

- القشدة : علبتين

طريقة التحضير

قومي بمزج نصف كوب من الحليب، والجبن الكريمي، وبودرة الكريمة، والقشدة في الخلاط حتى تتجانس المكونات.

قومي بتغميس نصف كمية بسكويت الشاي بالحليب المتبقي وصفيه بصينية.

أضيفي نصف مزيج بودرة الكريمة على البسكويت ثم زيدي طبقة ثانية من البسكويت المغمس بالحليب.

اسكبي مزيج بودرة الكريمة المتبقي على طبقة البسكويت الثانية.

اتركي الصينية في الثلاجة حوالي 3 ساعات على الأقل.

لتحضير صوص التوفي: ضعي السكر في قدر على النار واتركيه حوالى 3 دقائق حتى يذوب ثم أضيفي القشدة وحركي المكونات بسرعة حتى يصبح المزيج متماسك القوام.

وزعي مزيج التوفي على الصينية ثم ضعيها في الثلاجة حوالي 4 ساعات على الأقل.