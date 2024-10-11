إعدام 65 طن من المخللات غير صالحة للاستهلاك بلدقهلية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالدقهلية، حملة مكبرة برئاسة تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى يرافقه الدكتورة لبني عابد مدير ادارة الاغذية على المنشآت الغذائيى بنطاق المحافظة، ياتى ذلك بناء علي تعليمات الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بضرورة تشديد الرقابة علي الأغذية المقدمة للمواطنين وفى إطار علي الخطة الموضوعة بمعرفة إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية.

مخللات غير صالحة للاستهلاك بلدقهلية..

أسفرت الحملة عن ضبط 300 كيلو جرام زيت صويا إلى جانب 300 كيلو أخرى شراب جلوكوز بمصنع مشبك يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ودون بيانات ومخزنة في أماكن بها خطر داهم علي الصحة العامة، وتم تحرير محضرين بالواقعة.

وصرح الدكتور تامر الطنبولى بأن الأسبوع الماضى قد شهد حملة أخرى على مصنع مخلل أسفرت عن ضبط 65 طنا من مخللات متنوعة دون بيانات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود يرقات، وعفن، وريم، وحشرات طائرة، وقد تم إعدام المضبوطات.



وفى سياق متصل اكدت الدكتورة لبنى عابد مدير إدارة مراقبة الأغذية أنه تم المرور خلال الأسبوع الماضى على 287 منشأه جرت التوصية بإغلاق نحو 66 منها لوجود خطر داهم على الصحة العامة بالإضافة إلى تحرير 176 محضراً من بينها 64محضر جنحة صحية بالقرار 96و 101 محضراص بالقرار 97 .