عاجل
اليونيفيل: إصابة جنود وسقوط جدران الموقع جراء انفجارات إسرائيلية مروحيات الاحتلال تنقل جنودًا إسرائيليين سقطوا في حيفا
الجمعة 11 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الرئيس الروسي: العلاقات مع إيران "أولوية" بالنسبة لموسكو

بوابة الوفد الإلكترونية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، إن العلاقات مع إيران تشكّل "أولوية" بالنسبة لموسكو، بعد محادثات أجراها مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مؤكدا أن البلدين يتشاركان "وجهات نظر متقاربة جدا" حيال التطورات الدولية.

 

وأفاد بوتين بأن "العلاقات مع إيران تمثّل أولوية بالنسبة لنا وتتطور بشكل ناجح جدا".

 

وأضاف: "نعمل معا بشكل نشط على الساحة الدولية ووجهات نظرنا حيال الأحداث التي يشهدها العالم متقاربة جدا في أغلب الأحيان".

 

وأجرى بوتين وبزشكيان محادثات في عاصمة تركمانستان عشق آباد الجمعة. والتقى الزعيمان لأول مرة في إطار قمة إقليمية في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

 

وجاء الاجتماع بينهما في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط حيث تنفّذ إسرائيل عملية عسكرية في لبنان تستهدف حزب الله المدعوم من إيران.

 

مواد متعلقة

30 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

غالانت يتحدث عن سيناريوهات الحرب والوحدة الداخلية في إسرائيل

مستوطنون يهاجمون سكان دوما جنوب نابلس

ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 42,126 شهيدًا و98,117 مصابًا

إيران تتحدى إسرائيل بتهديدات حاسمة

الاحتلال يمنع الفلسطينيين من قطف الزيتون شرق طولكرم

نيران الاحتلال تستهدف اليونيفيل من جديد وإصابة فردين

"اليونيفيل" يُصر على البقاء في جنوب لبنان رغم التهديدات الإسرائيلية

الجريدة الورقية