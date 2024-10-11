الرئيس الروسي: العلاقات مع إيران "أولوية" بالنسبة لموسكو

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، إن العلاقات مع إيران تشكّل "أولوية" بالنسبة لموسكو، بعد محادثات أجراها مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مؤكدا أن البلدين يتشاركان "وجهات نظر متقاربة جدا" حيال التطورات الدولية.

وأفاد بوتين بأن "العلاقات مع إيران تمثّل أولوية بالنسبة لنا وتتطور بشكل ناجح جدا".

وأضاف: "نعمل معا بشكل نشط على الساحة الدولية ووجهات نظرنا حيال الأحداث التي يشهدها العالم متقاربة جدا في أغلب الأحيان".

وأجرى بوتين وبزشكيان محادثات في عاصمة تركمانستان عشق آباد الجمعة. والتقى الزعيمان لأول مرة في إطار قمة إقليمية في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وجاء الاجتماع بينهما في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط حيث تنفّذ إسرائيل عملية عسكرية في لبنان تستهدف حزب الله المدعوم من إيران.