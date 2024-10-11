أسعار النفط تتراجع وبرنت يسجل 79.11 دولار للبرميل

سجلت أسعار النفط، تراجعا خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة لكنها ما تزال في طريقها لتحقيق ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي، وسط تقييم المتعاملين لتأثير الأضرار التي خلفها الإعصار ميلتون على الطلب الأمريكي مقابل أي اضطراب واسع النطاق للإمدادات إذا هاجمت إسرائيل مواقع نفط إيرانية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتًا أو 0.4 % إلى 79.11 دولار للبرميل، وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتًا أو 0.3 بالمائة إلى 75.64 دولار للبرميل، وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية، ويتجه كلا الخامين القياسيين لتحقيق مكاسب أسبوعية تتراوح بين 1%و2%.

ووصل الإعصار ميلتون للمحيط الأطلسي أمس بعد أن عبر من خلال ولاية فلوريدا الأمريكية وتسبب في مصرع 10 أشخاص على الأقل وترك الملايين بدون كهرباء، وقد يؤدي الدمار إلى تقليص استهلاك الوقود في بعض المناطق بأكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أمس إن الإنتاج عاد إلى مستويات قريبة من مستويات ما قبل أزمة المصرف المركزى في البلاد، إذ بلغ 1.22 مليون برميل يوميًّا.