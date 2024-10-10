الحوثيون يستهدفون سفينة النفط OLYMPIC SPIRIT الأمريكية في البحر الأحمر

أنصار الله تعلن مسؤوليتها عن عمليتين عسكريتين

أعلنت جماعة أنصار الله “ الحوثيين ” عن تنفيذ عمليتين عسكريتين أولاهما استهداف سفينةَ ( OLYMPIC SPIRIT ) النفطيةَ الأمريكية في البحر الأحمر، والأخرى استهدفت سفينة (ST.JOHN) في المحيط الهندي لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. 10_10_2024م

وقال متحدث انصار الله اليمنية العميد يحي سريع قاسم في بيانه : انتصاراً لمظلوميةِ الشعبينِ الفلسطينيِّ واللبنانيِّ وإسناداً للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية، ورداً على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا، نفذتِ القواتُ اليمنيةُ عمليتينِ عسكريتينِ الأولى استهدفتْ من خلالِها سفينةَ ( OLYMPIC SPIRIT ) النفطيةَ الأمريكية.

اضاف: وقد تمَّ استهدافُ السفينةَ في البحرِ الأحمرِ بــ 11 صاروخاً بالستياً وطائرتينِ مسيرتينِ وقدْ أصيبتْ إصابةً مباشرةً وبالغةً بفضلِ الله، ونُفذتِ العمليةُ بشكلٍ مشتركٍ بينَ القوةِ الصاروخيةِ وسلاحِ الجوِّ المسيرِ والقواتِ البحريةِ.

واوضح: أن العمليةُ الثانيةُ نفذتْها القوةُ الصاروخيةُ بصاروخٍ مجنحٍ استهدفَ سفينةَ (ST.JOHN) في المحيطِ الهنديِّ وكانتِ الإصابةُ مباشرةً بفضلِ الله، وتمَّ استهدافُ السفينةِ لانتهاكِ الشركةِ المالكةِ لها قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلة.

وأكد أن القوات اليمنيةَ مستمرةٌ في فرضِ الحصارِ البحريِّ على العدوِّ الإسرائيليِّ وأنَّها بعونِ اللهِ تعالى لن توقفَ عملياتِها في منطقةِ العملياتٍ البحريةِ المعلنِ عنها حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزةَ ووقفِ العدوانِ على لبنان.