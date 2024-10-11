الإعصار "ميلتون".. تداعيات مدمرة على ولاية فلوريدا

رصد برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر تقريرًا عن تفاصيل إعصار «ميلتون» الذي ضرب الولايات المتحدة الأمريكية، ووصل إلى اليابسة بقوة خطيرة، في ظل توقعات بأن يمتد إلى المناطق الداخلية.

إعصار ميلتون

وقال التقرير، إن وكالات الأنباء ووسائل التواصل الاجتماعي حول العالم تتابع الإعصار «ميلتون» الذي ضرب ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية، هذا الإعصار المدمر أدى إلى تدمير وتهديم المنازل، وقطع الكهرباء عن نحوي مليوني شخص.

وأوضح التقرير، أنه تم تصنيف الإعصار كإعصار من الفئة الثالثة مما يعني أنه شديد الخطورة، حيث وصلت سرعات الرياح فيه إلى 295 كم في الساعة، وقد انتشرت صور ومقاطع فيديو توثق الرعب الذي عم المدينة، حيث انهارت الأشجار، وغرقت الشوارع بمياه الأمطار.

ولفت التقرير، إلى أن المركز الوطني للأعاصير أصدر بينًا أعلن فيه أن الإعصار ميلتون وصل إلى اليابسة بقوة خطر للغاية، مما شكل تهديدًا مباشرًا لحياة السكان، وقد تسببت التحذيرات في إصدار إنذارات تفيد بحدوث أمواج مد وجزر ستغمر سواحل الخليج المزدحمة بالسكان في غرب فلوريدا، مما يثير مخاوف من دمار هائل واحتمالات وقوع قتلى.

المحيط الأطلسي

وأشار التقرير، إلى أن التوقعات إلى أن الإعصار سيتجه نحو المناطق الداخلية وصولا إلى المحيط الأطلسي، بالإضافة إلى اقترابه من مدينة أورلاندو موطن عالم وال ديزني.