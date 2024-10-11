العلاج الحر بالدقهلية: غلق 20 منشأة طبية خاصة

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، جهود وأنشطة إدارة العلاج الحر خلال سبتمبر الماضى، والتى تضمنت المرور على 516 منشأة طبية خاصة.



وأوضح وكيل الوزارة، أن فريق العلاج الحر أن حملات الشهر الماضى اشتملت على 160 عيادة خاصة منها 57 عيادة غير مرخصة و24 مستشفي وعيادة تخصصية، و نحو117 مركزاً طبياً و معملاً.



وكشف الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحربالدقهلية أن الشهر الماضى شهد فحص 3 شكاوى إضافة إلى إصدار قرارات إغلاق لعدد 20 منشأة وإعادة فتح لـ 11 أخرى، مشيرًا إلى استمرارية الحملات المكثفة على مختلف المنشآت بالمحافظة، لافتاُ إلى ترخيص 34 منشأة طبية خلال شهر سبتمبر بعد إجراء المعاينات لتلك المنشآت



وفى سياق متصل قامت إدارة العلاج الحر، بمشاركة إدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة وبحضور منسق المعامل بالعلاج الحرالدكتور أحمد أنور بمعاينة 21 معملاً والموافقة على منح الترخيص لنحو 20 منهم.

