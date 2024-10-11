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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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يعقوب: مبادرة «حياة كريمة» تدفع التجار لتخفيض الأسعار (فيديو)

سلع أرشيفية
سلع أرشيفية

قال أحمد يعقوب، الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الاقتصاد، إن توقيت مبادرة حياة كريمة لتوفير اللحوم والدواجن بجودة عالية وأسعار مخفضة للمواطنين مهم للغاية وتأتي لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة للشرائح المتوسطة والأقل دخلًا.

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زكي القاضي: "حياة كريمة" توفر اللحوم والدواجن بأسعار تنافسية

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 أسعار اللحوم في مبادرة حياة كريمة 

وأضاف «يعقوب»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سمر الزهيري، عبر شاشى قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية تعمل طوال الوقت على الوصول للتكامل في الخدمات وتخفيف الأعباء عن كل الشرائح وتحسين الجودة الخاصة بالمنتجات الأساسية وتوفيرها بكميات كافية لكل المواطنين  في انحاء محافظات مصر المختلفة مشيرًا إلى أن أسعار اللحوم في مبادرة حياة كريمة تقل سعرها في الأسواق بنسبة تصل إلى 50% وهذا يدفع التجار لتخفيض الأسعار.

مبادرة حياة كريمة 

وتابع: «من أهداف مبادرة حياة كريمة تخفيف العبء الاقتصادي عن المواطنين»، مؤكدا أن الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد العالمي دفعت الدولة والمجتمع المدني لزيادة الميزانية الخاصة بحياة كريمة وزيادة الميزانيات الخاصة بالحماية الاجتماعية.

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