محافظ الفيوم يتفقد سير العمل بمشروعات "حياة كريمة" بقرية أبو صير

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، سير العمل بعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقرية أبو صير، التابعة لمركز إطسا، للتأكد من مستوى أداء الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة سير العمل بهذه المشروعات وتشغيلها بكامل طاقتها، بعد نهو أعمالها الإنشائية وتسليمها وتأثيثها، وذلك في إطار سلسلة زياراته الميدانية لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق.

جاء ذلك بحضور، المهندس روبي محمود السيد رئيس جهاز تنفيذ مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد الملاواني منسق مشروعات "حياة كريمة" بمديرية الصحة والسكان بالفيوم، والمهندس أحمد ربيع ممثل جهاز تعمير القاهرة الكبرى، الجهاز القائم على تنفيذ المشروعات بالفيوم، ومحمد أبو القاسم نائب رئيس مركز ومدينة إطسا لشئون القرى، و إسلام عبد التواب منسق وحدة "حياة كريمة" بالمحافظة.

استهل محافظ الفيوم، جولته الميدانية، بتفقد الأعمال الإنشائية لمشروع محطة رفع صرف صحي معصرة عرفة، بنطاق الوحدة المحلية لقرية أبو صير، على مساحة 350 متر مربع، بتكلفة 55 مليون جنيه، والتى بلغت نسبة تنفيذها 86%، وتخدم 15 ألف نسمة، بقرى أبو صير، ومعصرة عرفة، ومنشأة رحمي، وكفر الزعفراني، واستمع المحافظ لشرح تفصيلي، من المهندسة رشا على سلطان مدير التخطيط بجهاز تنفيذ مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، حول مكونات المحطة التى شملت إنشاء بيارة، وعنبر التشغيل، ومبنى الأمن، والمخزن، وقاعدتي المولد والوقود، ويخدم المحطة شبكة انحدار بإجمالي5500 متر طول، أقطار من 200مم إلى 700مم، وخط طرد قطر 450مم، بإجمالي 3300 متر طول، يربط المحطة بمحطة معالجة العزب، كما تضم المحطة المكونات الكهروميكانيكية بواقع عدد 3 طلمبات غاطسة.

المجمع الخدمى

كما تفقد محافظ الفيوم ومرافقوه، سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمجمع الخدمي بقرية أبو صير، على مساحة ٢٠٠ متر مربع، بتكلفة إجمالية ١٠ مليون جنيه، ويضم مركزاً تكنولوجياً، ووحدةً محليةً، ومكتباً للبريد، وأخر للتموين، وثالثاً للشهر العقاري، ووحدةً للتضامن الاجتماعي. وناقش محافظ الفيوم، موظفي المركز التكنولوجي بالمجمع، والمواطنين المترددين عليه لإنهاء إجراءاتهم، حول مستوى الخدمات المقدمة لهم، مؤكداً على تطوير منظومة العمل بشكل دوري، ورفع كفاءة العاملين من خلال الدورات التدريبية المتخصصة، بما يسهم في آداء المهام على الوجه الأمثل وتسريع وتيرة العمل.

كما تفقد المحافظ، مشروع المجمع الزراعي بالقرية نفسها، على مساحة ٤٥٠ متر مربع، الذي يشمل إنشاء مجمع زراعي، وبيطري "نموذج رقم ٢"، ويضم جمعيةً زراعيةً، ووحدةً بيطريةً، ومركزاً للإرشاد الزراعي، وتم نهو أعماله بالكامل، بتكلفة إجمالية 7,5 مليون جنيه، وجاري العمل على تسليمه وتشغيله قي أقرب وقت ممكن، وتم تفقد الأعمال الإنشائية لمشروع المركز الطبي، وفق معايير منظومة التأمين الصحي الشامل، على مساحة ٢٠٠٠ متر مربع، بتكلفة 40 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 65٪، وشدد محافظ الفيوم على تكثيف العمالة به للانتهاء من أعماله وأعمال كافة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الجاري تنفيذها بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق كمرحلة أولى، لتقديم الخدمات الملائمة للمواطنين.

وأوضح محافظ الفيوم أن العديد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، قد تم الانتهاء من أعمالها الإنشائية، وتم تسليمها وتأثيثها ودخلت الخدمة بكامل طاقتها، كما تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية لعدد آخر من المشروعات، وجار تسليمها لتدخل الخدمة، وبلغت المشاريع الأخرى نسب تنفيذ عالية، مؤكداً على الالتزام بالجداول الزمنية حتى تدخل تلك المشروعات حيز الخدمة في مواعيدها المقررة، مشيراً إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تسعى لإحداث تنمية حقيقية تمس المواطن في محل إقامته، فضلاً عن رفع كفاءة البنية التحتية لشبكات المرافق، كما أنها تقتحم مشكلات مزمنة نعانيها منذ سنوات طويلة.

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