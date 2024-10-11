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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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زكي القاضي: "حياة كريمة" توفر اللحوم والدواجن بأسعار تنافسية

مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة

قال زكي القاضي، الكاتب الصحفي، إن المبادرة الأخيرة التي أطلقتها مبادرة «حياة كريمة» لتوفير اللحوم والطواجن الطازجة بأقل الأسعار تأتي في إطار التفاعل من مؤسسة حياة كريمة مع متطلبات المواطنين ووضع مبادرة تعبر عن المطالب في السياق العام للدولة المصرية.

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مؤسسة حياة كريمة

وأضاف «القاضي» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن مؤسسة حياة كريمة لديها فرق كثيرة تعمل على متابعة الأمور والقضايا التي تؤرق الناس، مشيرًا إلى أن حياة كريمة أطلقت المبادرة تجاوبًا مع متطلبات المواطنين.

وتابع: «عند تنفيذ أي خدمة فإنها تتم بالمتطالبات التي يحتاجاها المواطنين، والتي تكمن في جودة اللحوم والطواجن والأسعار تكون مناسبة، علاوة على ذلك فإن المبادرة تشهد حالة من الإقبال من قبل المواطنين».

الأسعار التنافسية

ولفت إلى أنه نتيجة لجودة المنتجات التي تقدم مقابل الأسعار التنافسية فإن هناك حالة من الثقة تُبنى بين المؤسسة وبين المواطنين، مؤكدًا أن المنظومة تعتبر ناجحة بنسبة 100%، إذ أنها متكاملة في كل أطرافها بداية من المواطن وعملية الاستجابة التي تمت من حياة كريمة، إلى جانب الشراكة مع الجهات المعنية في الدولة المصرية لتحديد الأماكن المستهدفة لبيع المنتجات.

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