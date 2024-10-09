السفير المصري لدى تونس يقدم صورة أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية التونسي

التقى السفير باسم حسن، سفير جمهورية مصر العربية، يوم 7 أكتوبر 2024 مع وزير الخارجية التونسي محمد على النفطي، وتم تسليم صورة من أوراق اعتماده سفيراً جديداً لجمهورية مصر العربية لدى تونس.

وأعرب وزير الخارجية التونسي عن تهنئته وترحيبه بالسفير باسم حسن بمناسبة بدء مهام عمله فى تونس، كما أكد اعتزازه بالعلاقات الممتدة والتاريخية مع مصر، مشددا على حرص بلاده البالغ على تعزيز وتطوير العمل المشترك مع مصر على كل الأصعدة لمواجهة التحديات المشتركة والتعامل مع قضايا وأزمات الإقليم.

وأعرب السفير باسم حسن خلال اللقاء عن امتنانه لحفاوة الإستقبال، مبرزا عمق وامتداد العلاقات المصرية التونسية، وحرص القيادة المصرية على تعزيز تلك العلاقات المتميزة في كل المجالات.

وأعرب عن تطلعه لمواصلة العمل مع الجانب التونسي والتنسيق مع الجهات المعنية لفتح آفاق جديدة في مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي والقنصلي، بالإضافة لتعزيز أطر التعاون الثنائي والدعم المتبادل بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، خاصةً في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة.