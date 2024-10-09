الأربعاء 09 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المغتربون المصريون

السفير المصري لدى تونس يقدم صورة أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية التونسي

السفير باسم حسن
السفير باسم حسن

التقى السفير باسم حسن، سفير جمهورية مصر العربية، يوم 7 أكتوبر 2024 مع وزير الخارجية التونسي محمد على النفطي، وتم تسليم صورة من أوراق اعتماده سفيراً جديداً لجمهورية مصر العربية لدى تونس.

وأعرب وزير الخارجية التونسي عن تهنئته وترحيبه بالسفير باسم حسن بمناسبة بدء مهام عمله فى تونس، كما أكد اعتزازه بالعلاقات الممتدة والتاريخية مع مصر، مشددا على حرص بلاده البالغ على تعزيز وتطوير العمل المشترك مع مصر على كل الأصعدة لمواجهة التحديات المشتركة والتعامل مع قضايا وأزمات الإقليم.

وأعرب السفير باسم حسن خلال اللقاء عن امتنانه لحفاوة الإستقبال، مبرزا عمق وامتداد العلاقات المصرية التونسية، وحرص القيادة المصرية على تعزيز تلك العلاقات المتميزة في كل المجالات.

 وأعرب عن تطلعه لمواصلة العمل مع الجانب التونسي والتنسيق مع الجهات المعنية لفتح آفاق جديدة في مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي والقنصلي، بالإضافة لتعزيز أطر التعاون الثنائي والدعم المتبادل بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، خاصةً في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة.

FB_IMG_1728481391175
FB_IMG_1728481391175

مواد متعلقة

أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية يلتقي مديرة الوكالة البرتغالية

سفير مصر في مونروفيا يلتقي مع وزير الأشغال العامة الليبيري

السفيرة المصرية في فيتنام تزور جامعة اللغات والدراسات الدولية

انعقاد اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الإفريقية

لقاء سفير مصر لدى بوخارست مع وزير الدفاع الروماني

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي أزمتي غزة ولبنان وقضية السد الإثيوبي

وزير الخارجية يشدد على أهمية تمكين الجيش اللبناني لتحقيق الاستقرار في البلاد

السفير المصري بكندا يشارك في الحفل السنوي للجمعية الثقافية المصرية الكندية بأوتاوا
الجريدة الورقية