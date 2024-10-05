محافظ الدقهلية يتفقد منفذ مؤسسة حياة كريمة لبيع اللحوم البلدية

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم السبت منفذ مؤسسة حياة كريمة لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين والمقام أمام جمعية الشبان المسلمين ودار مناسبات مسجد النصر بشارع الجيش بالمنصوره .

وأوضح مرزوق بأن سعر كيلو اللحوم البلدية بمنفذ مؤسسة حياه كريمه 310 جنيه فقط لخلق منافسه من أجل خفض أسعار اللحوم .

وقرر " المحافظ " إقامة منفذ دائم لمؤسسة حياه كريمه لبيع اللحوم البلديه من مزارعها بمدينة المنصوره ، مشيراً إلي أنه سيتم افتتاح فروع أخري في مختلف المراكز في حالة احتياج مؤسسة حياه كريمه لذلك وتوافر كميات لحوم لديها .

وثمن " مرزوق" دور مؤسسة حياه كريمه علي جهودها المبذولة لرفع المعاناه عن كاهل المواطن المصري ، في ظل ارتفاع أسعار السلع والمنتجات بكافة أنواعها بسبب التغيرات المناخيه والظروف الاقتصاديه العالميه.

ومن جانبه أوضح العقيد اسماعيل معوض مدير مكتب مؤسسة حياه كريمه بالدقهليه بأن اللحوم التي يتم بيعها بمنفذ مؤسسة حياه كريمه هي من مزارعها وهي لحوم بلديه ، مشيراً إلي أن مواعيد العمل بالمنفذ يومياً من الساعه 9 صباحاً وحتي الساعه 6 مساءاً.