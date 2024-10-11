سقوط شهداء وجرحى واعتقال الاحتلال لعدد من المواطنين.. أبرز أحداث غزة اليوم

الاحتلال الصهيوني.. ما بين حملات الاعتقال والاقتحام الهمجي والقصف الوحشي، يواصل العدوان الإسرائيلي جرائمه في حق الشعب الفلسطيني، ومع مطلع فجر اليوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر سقط عشرات الشهداء والجرحى وتم اعتقال عدد من المواطنين.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، شابين من بلدة المغير شرق رام الله، عقب دهم منزلهما في البلدة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرى سلواد، وكفر مالك، ودير دبوان شرقا.

وفي مدينة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال، شابين بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي، وانتشرت في عدة أحياء سكنية.

الاحتلال يداهم منازل الفلسطينيين ويسرق محتوياتها

واقتحم الاحتلال أيضاً، قريتي يتما جنوب نابلس، وبيت دجن شرقا، وسرقت مبالغ مالية.

وأفادت مصادر محلية وأمنية لـ"فا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القريتين بعدة آليات عسكرية، وداهمت عددا من منازل المواطنين فيها، وفتشتها، وعاثت بها خرابا.

وأضافت أن قوات الاحتلال سرقت مبالغ مالية تفوق 25 ألف شيقل من منزلين في بيت دجن، كما استولت على هاتف نقال، وبطاقة هوية لإحدى السيدات.



الاحتلال يقصف منزلا في دير البلح وسقوط شهداء

وفي سياق متصل، شهد فجر اليوم استشهاد ثلاثة مواطنين بينهم امرأة، في قصف للاحتلال استهدف منزلا في دير البلح ومجموعة من الموطنين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في مخيم المغازي وسط القطاع، وتم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.

وأضافت أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة الكرد يؤوي نازحين في دير البلح، ما أدى إلى استشهاد مواطنة وإصابة آخرين، نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة.

كما قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلة الدويك في مخيم النصيرات ما أدى إلى إصابة 4 مواطنين على الأقل نقلوا إلى مستشفى العودة في المخيم.

ونقل مسعفون من الهلال الأحمر، عدد من الجرحى إلى مستشفى كمال عدوان في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا بمحيط مسجد الإحسان في جباليا البلد.

وشنت مدفعية الاحتلال قصفا مكثفا، وإطلاق نار كثيف على منازل المواطنين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

مستشفى كمال عدوان:تم نقل بعض المرضى إلى مستشفيات غزة لتخفيف الضغط على مستشفيات الشمال

وأكدت إدارة مستشفى كمال عدوان في جباليا شمالا، أنه لا يوجد أي اخلاء للمستشفى، موضحة أنه تم إخلاء بعض المرضى من الأطفال والجرحى إلى مستشفيات مدينة غزة من باب تخفيف الضغط على مستشفيات الشمال، لكن سنبقى نقدم الخدمة الصحية للمواطنين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,065 مواطنين، وإصابة 97,886 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.