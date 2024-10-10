المئات من "العلوم الصحية" يتوافدون على معرض ومؤتمر "إيجي هيلث"

108 مشاركين من ١٦ جامعة مصرية

توافد المئات أعضاء النقابة العامة للعلوم الصحية، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وأعضاء مجالس الإدارات، وطلبة المعاهد الفنية الصحية، وخريجي كليات العلوم الصحية والطبية، على معرض ومؤتمر مصر الدولي للصحة "إيجي هيلث"، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، للمشاركة في هذا الحدث، الذي انطلق اليوم الخميس 10 أكتوبر ويستمر 3 أيام، الذي يضم عشرات الشركات المستورة والمصنعة لأحدث الأجهزة الطبية، في مجالات المختبرات الطبية وتركيبات الأسنان والأشعة، وذلك للاطلاع على كل ما هو جديد في هذه المجالات، التابعة لشعب النقابة المختلفة.

يأتي المؤتمر والمعرض برعاية النقابة العامة للعلوم الصحية، حيث يستفيد المشاركين بمعلومات مهمة حول مجالات عملهم، من خلال الخبراء المصريين والأجانب، كما يحصل المشاركين في المؤتمر على شهادات بالحضور، تفيدهم في تجديد التراخيص من المجلس الصحي المصري لاحقا، كما يلتقي الحضور بالنقيب العام أحمد السيد الدبيكي، وويتم مناقشة كافة الملفات وقضايا المهنة، والإجابة عن التساؤلات، كما يتم عرض جهود النقابة في كافة الملفات، وحجم تأثير هذا الملف في القطاع الصحي، وكذلك أهمية دور وفائدة كليات ومعاهد العلوم الصحية.

تضم العلوم الصحية 14 فئة، منها 4 فئات رئيسية يتم التركيز عليهم في حضور المؤتمر، وهم شعب الأجهزة الطبية، والمختبرات الطبية، وتركيبات الأسنان، والأشعة، ويشاركون في المحاضرات العلمية، وورش العمل، حيث توفر النقابة لأعضائها خصم بنسبة 50% لأعضائها المشاركين في الحدث، كما يتم تثقيفهم وتوعيتهم حول حقوقهم المهنية والوظيفية والتعليمية.

مع عرض أحدث التقنيات المستخدمة في المجالات، وتسليط الضوء على استخدام التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي.

وأثنت د. مي العسال، مدير الإدارة العامة للتعليم الفني الصحي، على رعاية ومشاركة نقابة العلوم الصحية في المعرض والمؤتمر، وحث أعضاءها على الحضور، والاستفادة من المؤتمرات العلمية وورش العمل المنعقدة على هامش المؤتمر، وكذلك الاطلاع على أحدث التقنيات والأجهزة في مجالات علمهم، بما ينعكس في النهاية على تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر.

وقالت أنها أخصائي تحاليل طبية، وحضرت للمؤتمر لمتابعة أحدث التطورات في مجال الأجهزة الطبية، والتقنيات الحديثة، ودعم أبناء العلوم الصحية، باعتبارها المسئول ع إدارة شؤونهم في وزارة الصحة، وتدعيما لسبل التعاون مع الشركاء في مجال تجهيزات المعامل والمراكز، وكذلك عقد اتفاقات تعاون معهم لتدريب العلوم الصحية، وتنمية مهاراتهم المهنية، بما يعود بالإيجاب لصالح المنظومة الصحية والمريض المصري، وكذلك كون المعرض والمؤتمر فرصة للتمهيد للمؤتمر الأول للتعليم الفني الصحي، الذي سينعقد بوزارة الصحة في يناير المقبل.

يشارك في المؤتمر والمعرض 108 متحدثا، من 16 جامعة مصرية، وجهة بحثية، ومن كلية طب القوات المسلحة، وشخصيات عامة، يشاركون في 20 جلسة، تعرض عدد من المجالات منها الطب المعملي، والأسنان وغيرها، وتشمل كافة الفئات الطبية، حيث يعتبر الأطباء، والأخصائيين، والفنيين فريق عمل واحد متكامل، ويتوقع أن يشارك فيه 22 ألف زائرا.







1000236896

1000236897