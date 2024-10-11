تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة موريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا

إستقر الجهاز الفني لـ منتخب مصر بقيادة حسام حسن على التشكيل الأساسي الذي يواجه موريتانيا مساء اليوم الجمعة على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات ثالث جولات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ومن المتوقع أن يدخل الفراعنة مباراة اليوم بتشكيل يضم كلا من:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد عيد - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمد حمدي.

خط الوسط: مروان عطية - أحمد مصطفى زيزو - محمود تريزيجيه.

خط الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش - مصطفى محمد.

ويتصدر منتخب مصر مجموعته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للكان، بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، بعدما فاز في المباراة الأولى على كاب فيردي بثلاثية نظيفة، ثم فاز في الجولة الثانية على بوتسوانا برباعية نظيفة خارج الديار، وذلك قبل خوض الجولة الثالثة في المجموعة أمام موريتانيا، الذي يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط.

قائمة منتخب مصر لمباراة موريتانيا

وجاءت قائمة منتخب مصر لمباراة الليلة أمام موريتانيا كالتالي: محمد الشناوي، المهدي سليمان، محمد عواد، مصطفى شوبير، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، أحمد عيد، حمدي فتحي، مروان عطية، محمود صابر، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحى، إبراهيم عادل، مصطفى محمد، أسامة فيصل، بينما أدى نبيل عماد دونجا تدريباته تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا.

موعد مباراة منتخب مصر أمام موريتانيا

تنطلق مباراة منتخب مصر أمام نظيره الموريتاني في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة، بينما يكون موعد اللقاء في الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وموريتانيا

تنقل مباراة مصر وموريتانيا بشكل حصري عبر شبكة قنوات بين سبورتس، إضافة لقناة أون تايم سبورتس عبر ترددها الأرضي.

ويلعب منتخب مصر مباراة الجولة الرابعة للتصفيات أمام المنتخب الموريتاني يوم الثلاثاء المقبل، على أرضية ملعب "شيخا ولد بيديا"، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.