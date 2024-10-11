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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

إغلاق عيادة للجلدية يديرها أجانب مخالفة لاشتراطات التراخيص بمدينة نصر

إغلاق عيادة
إغلاق عيادة

تستكمل وزارة الصحة والسكان، تنفيذ المرحلة الثانية من المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سعيًا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة صحية ذات جودة ورصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية ومعالجته.

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وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، انه فى اطار تنفيذ المرحلة الثانية من حملة المرور الميداني والتي استهدفت محافظة القاهرة، تم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية الغير حكومية والتراخيص والعلاج الحر بالقاهرة، وهيئة الدواء المصرية، ومباحث التموين بوزارة الداخلية، حيث تم اغلاق عيادة جلدية وتناسلية، مخالفة لاشتراطات التراخيص الصادر لها بشارع حسن المأمون بمنطقة شرق مدينة نصر.

ومن جانبه، لفت الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، الى ان اللجنة رصدت العديد من المخالفات منها "ان العيادة صادر لها ترخيص للعمل كعيادة عظام، وتعمل بتخصص مخالف لاشتراطات التراخيص، ويعمل بها عمالة اجنبية غير مؤهلة، كما يتم مزوالة مهنة الطب بدون ترخيص، ولا يتم تطبيق سياسات مكافحة العدوي، فيما تم ضبط عددا من الأدوية المهربة وغير المسجلة بهيئة الدواء المصرية، واخري مجهولة المصدر داخل العيادة"، مؤكدا أنه تم على الفور إصدار قرار باغلاق للعيادة حرصا على صحة وسلامة المرضي.

 

وأكد "ذكى" حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور.

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