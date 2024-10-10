فريق من وزارة الصحة يتابع وحدات الرعاية المركزة للاطفال بالفيوم

قام فريق من الادارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة والسكان، تحت اشراف الدكتورة سالى محى الدين مدير الادارة بالمرور لمدة يومين على مستشفيات الصحة بالفيوم، وذلك التقييم المبدئى لوحدات الرعاية المركزة للاطفال حديثى الولادة وذلك تنفيذا لمبادرة( رعاية )للاطفال حديثى الولادة.

ويهدف ذلك الى تحسين اجراءات مكافحة العدوى بالرعايات المركزة للاطفال حديثى الولادة على مستوى الجمهورية بمستشفيات وزارة الصحة والسكان و الهيئات و القطاع الخاص، الامر الذى يؤدى الى خفض معدلات العدوى المكتسبة من الرعايات المركزة للاطفال حديثى الولادة و وكذلك خفض كلا من معدلات الوفاة المصاحبة للعدوى و متوسط مدة اقامة الاطفال بالرعايات المركزة للاطفال.

الفيوم فى المرحلة الأولى

وتاتى محافظة الفيوم ضمن محافظات المرحلة الاولى الخاصة بتطبيق المبادرة وتم المرور فى اليوم الاول على مستشفيات سنورس المركزى و طامية المركزى و ابشواى المركزى والتامين الصحى و الفيوم العام ، بينما تم المرور فى اليوم الثانى على مستشفى اطسا المركزى .

ضم فريق الادارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة كل من الدكتور عصام رشدى نائب مدير الادارة والدكتور زكريا خليل والدكتورة امانى عوض والدكتور هانى حمدى والدكتورة رانيا اسماعيل والدكتور حاتم راضى، ورافقهم فى المرور الدكتور محمود جبيلى مدير ادارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة بالفيوم تحت اشراف الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

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