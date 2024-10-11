الطبق بـ 200 جنيه.. أسعار البيض اليوم في الأسواق

أسعار البيض اليوم .. سجلت أسعار البيض ارتفاعًا ملحوظًا في سعر الكرتونة الأسواق، ليصل سعر الكرتونة إلى 200 جنيه.

أسعار البيض في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمات شاملة للقراء و المتابعين ، نرصد لكم في السطور القادمة أسعار البيض اليوم، ويشمل سعر كرتونة البيض البلدي، وسعر كرتونة البيض الأحمر، وسعر كرتونة البيض الأبيض، فضلًا عن سعر البيضة الواحدة .

بلغ متوسط سعر كرتونة البيض البلدي نحو 177 جنيهًا، بارتفاع 2.2 جنيه عن سعرها السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 140 جنيهًا و200 جنيه.

سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق

8 جنيهات للبيضة الواحدة البلدي في الأسواق

ارتفعت أسعار البيض البلدي ارتفاعًا طفيفًا قدره 20 قرشًا للبيضة الواحدة، ليبلغ متوسط سعر البيضة نحو 6.4 جنيه، ليتراوح سعر البيض البلدي من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات للبيضة.

سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق

70 قرشًا ارتفاعًا في أسعار البيض الأحمر ، بلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 179.5 جنيه، بارتفاع 70 قرشًا عن سعرها السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 150 جنيهًا و200 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأحمر

وبلغ متوسط سعر البيضة نحو 6.3 جنيه، وتراوحت أسعار البيض الأحمر من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات للبيضة الواحدة في الأسواق، وفقًا لرصد البوابة الحكومية.

سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق

جنيه ارتفاعًا في أسعار البيض الأبيض في الأسواق

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 176.4 جنيه، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 125 جنيهًا و195 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق

البيض الأبيض يسجل 7.6 جنيه للبيضة في الأسواق

وبلغ متوسط سعر البيض الأبيض نحو 7.3 جنيه للبيضة الواحدة، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق، فيما تراوحت أسعار البيض أبيض من 4.25 جنيه إلى 7.6 جنيه للبيضة الواحدة في الأسواق، وفقًا لرصد البوابة الحكومية.