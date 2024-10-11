نادى محافظة الفيوم الرياضى يحتقل بانتصار أكتوبر المجيد

نظم نادى محافظة الفيوم، مساء أمس الخميس، احتفالاً فنياً كبيراً الذى اقامته ادارة النشاط الثقافى والفنى فى قاعة المسرح بمناسبة بذكرى انتصارات حرب اكتوبر المجيدة .

وأشرف على تنظيم الاحتفال، ايمن فزاع المدير التنفيذى بالنادى، وقدمه اسلام حسن مدير ادارة النشاط الثقافى والفنى، و شارك خلاله عدد كبير من أبناء اعضاء النادى، المشاركين فى الفرق الفنية والاستعراضية.

تفاصيل الاحتفالية

بدأ الاحتفال بالسلام الجمهورى، و آيات من الذكر الحكيم، تلاها للطالب يوسف عمرو، ثم عرض لفرقة الفنون الشعبية، باشراف " محمد سيد " و المدرب نور , كما قدم أبناء أعضاء الجمعية العمومية عرض لأوبريت "حبايب مصر " اخراج علا ابراهيم، موجهة المسرح بتعليم الفيوم، تحت إشراف طه عباس مدير المسرح، و جسد خلاله الأبطال المشاركون فى الأوبريت المعنى الحقيقى للوطنية.

وشدت الفنانة هاجر حمادة، بأجمل الاغانى الوطنية، وتفاعل معها جمهور الحضور فى أمسية عكست اهمية الاحتفال بذكرى اكتوبر المجيدة .

حضر الاحتفال احمد عبّد الباسط أمين الصندوق، نائبًا عن النائب عماد سعد حمودة رئيس مجلس الادارة، والدكتور طارق السواح عضو مجلس الادارة، وسيد الطيب والكابتن عنتر جاد نائبا مدير النادى.

وفى كلمته رحب " عبد الباسط " خلالها بالضيوف مؤكدا ان نصر اكتوبر مازال يدرس فى المؤسسات العسكرية فى العالم، وإننا اليوم نحتفل بالذكرى العطرة رقم 51 لانتصارات اكتوبر المجيدة، لتكون المناسبة المثل والقدوة لهذا الجيل وتعظيما للدور الوطنى لجيشنا العظيم، واختتم الحفل فاعلياته بتكريم المشاركين فى العرض.

999

999999

999999999

99999999999

999999999999

999999999999999999999

99999999999999999999999999