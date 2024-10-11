الجمعة.. مواعيد الصلاة في عدد من المدن اليوم

صلاة الجمعة.. يهتم الكثيرون اليوم الجمعة بالاطلاع على مواعيد الصلاة، وحرصًا من “بوابة الوفد” على تقديم خدمة إخبارية شاملة ومميزة لقرائها، نرصد مواقيت الصلاة اليوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر، وذلك في عدد من المدن والمحافظات المصرية.

مواقيت الصلاة اليوم 11-10-2024



وجاءت مواعيد الصلاة وفقًا لموقع الهيئة المصرية العامة للمساحة الإلكتروني كالآتي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

موعد أذان الفجر 5:28

موعد أذان الظهر 12:42

موعد أذان العصر 4:00

موعد أذان المغرب 6:29

موعد أذان العشاء 7:46



مواقيت الصلاة في الإسكندرية

موعد أذان الفجر 5:32

موعد أذان الظهر 12:47

موعد أذان العصر 4:04

موعد أذان المغرب 6:33

موعد أذان العشاء 7:51



مواقيت الصلاة في قنا

موعد أذان الفجر 5:23

موعد أذان الظهر 12:36

موعد أذان العصر 56: 3

موعد أذان المغرب 6:25

موعد أذان العشاء 7:40



مواقيت الصلاة في أسوان

موعد أذان الفجر 5:22

موعد أذان الظهر 12:35

موعد أذان العصر 56: 3

موعد أذان المغرب 6:26

موعد أذان العشاء 7:39



مواقيت الصلاة في مرسى مطروح

موعد أذان الفجر 5:43

موعد أذان الظهر 12:58

موعد أذان العصر 15: 4

موعد أذان المغرب 6:44

موعد أذان العشاء 8:02



مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

موعد أذان الفجر 5:24

موعد أذان الظهر 12:38

موعد صلاة العصر 3:56

موعد أذان المغرب 6:25

موعد أذان العشاء 7:42



مواقيت الصلاة في نوبيع

موعد أذان الفجر 5:14

موعد أذان الظهر 12:28

موعد أذان العصر 47: 3

موعد أذان المغرب 6:16

موعد أذان العشاء 7:32



مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

موعد أذان الفجر 5:16

وقت صلاة الظهر 12:30

موعد أذان العصر 3:49

وقت صلاة المغرب 6:18

وقت صلاة العشاء 7:34



مواعيد الصلاة في العلمين

موعد أذان الفجر 5:37

وقت صلاة الظهر 12:51

موعد أذان العصر 4:09

وقت صلاة المغرب 6:38

وقت صلاة العشاء 7:55

مواقيت الصلاة في بورسعيد

موعد أذان الفجر 5:23

موعد أذان الظهر 12:38

موعد أذان العصر 3:55

موعد أذان المغرب 6:24

موعد أذان العشاء 7:42

