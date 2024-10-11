عبد الناصر زيدان يهاجم هشام نصر بعد تصريحات أكبر قلعة رياضية في مصر

هاجم الإعلامي عبد الناصر زيدان، هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك، بعد تصريحات الأخير بأن الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر.

ورفض زيدان خلال تصريحاته عبر برنامجه "ملعب الشمس" المذاع على قناة الشمس، تصريحات نائب رئيس نادي الزمالك التي وصفها بأنها تهيئات.

وطالب زيدان المسؤولين في نادي الزمالك بضرورة تحمل المسؤولية قبل أصدار تصريحات يكون لها صدد بين الرأي العام والجماهير، رافضًا تمامًا التقليل سواء من الأهلي أو الزمالك.

كما نوه أن الزمالك والأهلي الأفضل في مصر، لكن كل ما يتم تداوله على لسان مسؤولي الزمالك إلا ما هو أزمة هدفها التقليل من عظمة الأهلي.

وشدد زيدان إلى ضرورة محاسبة أعضاء مجلس الإدارة التي تعمل لمصلحة نفسها فقط من خلال نشر التعصب ومخاطبة السوشيال ميديا.