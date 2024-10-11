نائب المندوبة الأمريكية يناشد الجميع بالمشاركة فى تقديم المساعدات للبنانيين

ناشد نائب المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة، الجميع المشاركة في تقديم المساعدات للشعب اللبناني في ظل المعاناة التي يواجهها اللبنانيون.

ضمان حماية قوات حفظ السلام في لبنان

وأضاف نائب المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة في كلمة نقلتها قناة القاهرة الإخبارية: "نؤكد ضرورة ضمان حماية قوات حفظ السلام في لبنان، وعلى إسرائيل ضمان أمن وسلامة مرافق يونيفيل وعدم تعريض موظفيها للخطر".



وتابع نائب المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة: "على المجتمع الدولي تقديم المساعدات لتعزيز المؤسسات اللبنانية".

كشفت وزارة الصحة اللبنانية الحصيلة الأولية لضحايا القصف الإسرائيلي اليوم الخميس على العاصمة بيروت، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأشار البيان، إلى أن الحصيلة الأولية بلغت 18 شهيدا و92 مصابًا.



وأضاف، "تدعو وزارة الصحة العامة وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي إلى التوقف عن إطلاق نداءات التوجه للمستشفيات للتبرع بالدم لان من شأنها ارباك عمل الإنقاذ والطوارئ وإعاقة سرعة الحركة فيما لا حاجة حاليا لوحدات إضافية".وتابع، "ثمة آلية واضحة منسقة مع الصليب الأحمر لتأمين وحدات الدم بالسرعة اللازمة وإلى الأماكن الصحيحة".