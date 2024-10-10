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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

صحة لبنان: 18 شهيدًا وإصابة 92 آخرين جراء القصف الاسرائيلي اليوم

جرائم الاحتلال في
جرائم الاحتلال في لبنان

كشفت وزارة الصحة اللبنانية الحصيلة الأولية لضحايا القصف الإسرائيلي اليوم الخميس على العاصمة بيروت، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

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وأشار البيان، إلى أن الحصيلة الأولية بلغت 18 شهيدا و92 مصابًا.

وأضاف، "تدعو وزارة الصحة العامة وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي إلى التوقف عن إطلاق نداءات التوجه للمستشفيات للتبرع بالدم لان من شأنها ارباك عمل الإنقاذ والطوارئ وإعاقة سرعة الحركة فيما لا حاجة حاليا لوحدات إضافية".

وتابع، "ثمة آلية واضحة منسقة مع الصليب الأحمر لتأمين وحدات الدم بالسرعة اللازمة وإلى الأماكن الصحيحة".

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