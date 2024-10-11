شبانة ينتقد تصريحات حسام حسن بالمؤتمر الصحفي

أبدى الإعلامي محمد شبانة، دهشته من تصريحات حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، بسبب ما أدلى به خلال المؤتمر الصحفي حول رغبته في رحيل أعضاء المنظومة الرياضية، مؤكدا بأن لائحة اتحاد الكرة لا تمنع جمال علام من خوض الانتخابات القادمة، وهناك عدد من الأندية تريد تواجده في المجلس خلال الدورة القادمة.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "ماذا سيكون موقف حسام حسن حال استمرار جمال علام، في اتحاد الكرة، رغم أنهم كانوا وراء التعاقد معه، وهل كان يقصد الرابطة؟ رغم انهم ساعدوه كثيرا وقاموا بتأجيل العديد من المباريات المحلية في الدوري الموسم الماضي".

وأضاف: "هل مثلا كولر يجوز له التصريح بأنه يجب رحيل مجلس الأهلي؟!، هل اتحاد الكرة قصر مع حسام حسن في شئ، والجميع يقدره داخل الجبلاية ويدعمه من اجل النجاح مع منتخب مصر".

وواصل: "فوجئت بتصريحات حسام أيضا بشأن الاختيارات، رغم ان الجميع لم يعترضوا على ضمه لاي لاعب، لأنه رؤيته الفنية".

وزاد: "حسام حسن يتحدث عن صعوبة المباريات، رغم أن ذلك ليس صحيحًا، ولو أراد أن يترك اللاعبين فقط وبدون وجوده في المعسكر، فأنهم سيحققون الفوز في مباريات المجموعة، وحتى تصفيات كأس العالم فالمنتخب قادر على بلوغ المونديال وبسهولة، ونحن وصلنا للبطولتين، وأي كلام يقال غير ذلك لا يصح مطلقا".