حادث مروري ينهي حياة شخص ويصيب آخر

منذ قليل لقي شخص مصرعه بينما أصيب آخر، إثر حادث مروري بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة.

البداية كانت بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بوقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصاب بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي بشخصين أثناء عبورهما الطريق من مكان غير مخصص لعبور المشاة، مما تسبب في وفاة أحدهم وإصابة الآخر، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.