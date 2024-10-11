فائدة شرب الشاي بالزنجبيل والنعناع خلال موسم الخريف

علقت أخصائية الغدد الصماء إيكاترينا كازاتشكوفا على فوائد شرب أنواع الشاي المختلفة خلال موسم البرد القادم.

وأخبرت الدكتورة كازاتشكوفا في محادثة مع Gazeta.Ru مدى فائدة شرب الشاي بالزنجبيل والنعناع في الخريف، مشيرة إلى أن جذر الزنجبيل له خصائص مضادة للالتهابات، ويساعد على الحفاظ على الدفء خلال فصل الخريف البارد، كما أنه مفيد لالتهاب الحلق.

وقالت: "بإضافة شريحة من الليمون إلى شاي الزنجبيل، يمكنك الحصول على كوكتيل قوي من فيتامين سي".

ويعتبر النعناع إضافة طبيعية أخرى مفيدة للشاي. بفضل مفعوله، يصبح التنفس منتعشاً، والحالة النفسية أكثر هدوءاً؛ وبالإضافة إلى ذلك، ينصح بالنعناع لمشاكل الجهاز الهضمي.

ووصفت كازاتشكوفا شاي نبق البحر بأنه أحد أفضل مشروبات الخريف، ونبق البحر هو مخزن للفيتامينات ومضادات الأكسدة، مضيفة أن الشاي معه يقوي جهاز المناعة ويساعد الجسم على مقاومة الفيروسات.

وإضافة أخرى للشاي القرفة لا تجعلها عطرية فحسب، إذ أوصت الطبيبة باستخدامهل لتأثير الاحترار، وكذلك لتحسين تنظيم مستويات السكر في الدم.

ومن خلال الجمع بين هذه المكونات، يمكنك إنشاء مزيج الشاي الفريد الخاص بك وعلى سبيل المثال، حاول الجمع بين الزنجبيل والليمون والعسل وهو مزيج كلاسيكي من شأنه أن يساعد عند ظهور أول علامة على الإصابة بالبرد.

واقترحت أخصائية الغدد الصماء أن شاي نبق البحر مع القرفة وقشر البرتقال يساعد على تقوية جهاز المناعة.