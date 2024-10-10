فوز باحثان من DeepMind بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2024

تكريمًا لنائب رئيس Google السابق وزميل الهندسة جيفري هينتون لمساهماته في مجال الفيزياء، كرمت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم اثنين من موظفي Google الحاليين. يوم الأربعاء، فاز الرئيس التنفيذي لشركة DeepMind ديميس هاسابيس وكبير الباحثين العلميين جون جامبر بنصف جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2024، بينما ذهب النصف الآخر إلى ديفيد بيكر، أستاذ في جامعة واشنطن.

إذا كان هناك موضوع لجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2024، فهو البروتينات. لقد تقدم بيكر وهاسابيس وجامبر جميعًا في فهمنا لتلك اللبنات الأساسية للحياة المسؤولة عن الوظائف داخل وخارج جسم الإنسان. استشهدت لجنة نوبل بعمل بيكر الرائد في تصميم البروتين الحاسوبي. منذ عام 2003، كان بيكر وفريقه البحثي يستخدمون الأحماض الأمينية وأجهزة الكمبيوتر لتصميم بروتينات جديدة تمامًا. وبدوره، ساهمت هذه المواد الكيميائية في إنشاء الأدوية واللقاحات والمواد النانوية وأكثر من ذلك.

أما بالنسبة إلى هاسابيس وجامبر، فقد أدى عملهما، وعمل فريق ديب مايند بأكمله، على ألفا فولد 2 إلى اختراق جيلي. فمنذ سبعينيات القرن العشرين، كان العلماء يحاولون إيجاد طريقة للتنبؤ بالبنية النهائية المطوية للبروتين بناءً فقط على الأحماض الأمينية التي تشكل أجزائه المكونة. ومع ألفا فولد 2، ابتكر ديب مايند خوارزمية ذكاء اصطناعي يمكنها القيام بذلك. ومنذ عام 2020، تمكن البرنامج من التنبؤ بنجاح ببنية 200 مليون بروتين، أو كل بروتين معروف تقريبًا للباحثين.

وقال هاينر لينكه، رئيس لجنة نوبل للكيمياء: "أحد الاكتشافات التي تم الاعتراف بها هذا العام يتعلق ببناء بروتينات مذهلة. والآخر يتعلق بتحقيق حلم عمره 50 عامًا: التنبؤ بهياكل البروتين من تسلسل الأحماض الأمينية الخاصة بها. يفتح كلا الاكتشافين إمكانيات هائلة".

وعلى نطاق أوسع، تسلط جوائز نوبل لعام 2024 الضوء على الأهمية المتزايدة للذكاء الاصطناعي في العلوم الحديثة. وفي المستقبل، من الآمن أن نقول إن الخوارزميات المتقدمة ستكون ضرورية للاكتشافات والاختراقات العلمية المستقبلية.