ربيع ياسين: ابتعاد لاعبي الأهلي عن مستواهم سبب خسارة السوبر الإفريقي

تحدث ربيع ياسين نجم الكرة المصرية السابق، عن سبب خسارة النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام غريمه التقليدي الزمالك.

وقال ربيع ياسين، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، أن الجميع قبل المباراة كان يتوقع فوز الأهلي، وكل المعطيات كانت تشير لفوز المارد الأحمر.

وأضاف ربيع ياسين: ابتعاد بعض لاعبي الأهلي عن مستواهم كان سببا لخسارة السوبر الإفريقي، ومينفعش الأهلي يخسر ماتشيتن ورا بعض.

واختتم نجم الأهلي السابق: محمد رمضان لديه قدرات إدارية ولديه تفكير عالي وقدرات مميزة وهو قيمة كبيرة ستفيد النادي الأهلي.