هالاند يعتلي صدارة هدافي منتخب النرويج عبر التاريخ

اعتلى ارلينج هالاند نجم مانشستر سيتي الانجليزي، صدارة هدافي منتخب النرويج عبر التاريخ بعد هدفه في شباك منتخب سلوفينيا، خلال المباراة الجارية بين الفريقين، في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

احتاج المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، إلى 7 دقائق فقط، لصيد شباك منتخب سلوفينيا، خلال المباراة الجارية بين الفريقين، في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وبعد تسجيله هدف التقدم، نجح هالاند في الوصول إلى عرش الهدافين التاريخيين لمنتخب النرويج.



ووفقا لإذاعة "توك سبورت"، فإن هالاند وصل الليلة إلى هدفه 33 في مسيرته الدولية، معادلا الرقم القياسي المسجل باسم يورجن يوف.

المثير أن آخر هدفه سجله نجم منتخب النرويج السابق، جاء عام 1934، أي قبل نحو 90 عاما.



واستطاع هالاند الوصول للعرش التاريخي بعمر 24 عاما، حيث احتاج إلى 36 مباراة دولية فقط بقميص النرويج، لمعادلة الرقم القياسي.



وبدأ هالاند، مسيرته الدولية عام 2019، فيما سجل أول أهدافه مع النرويج خلال مواجهة ضد النمسا في سبتمبر/أيلول 2020 بدوري الأمم الأوروبية.