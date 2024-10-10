١٤ مكان لصرف لقاح الانفلونزا الموسمية بالمحافظات

بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء، والأجواء النتغيرة التي يشهدها فصل الخريف، وما ينتج عنه من زيادة فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا وانتشار الميكروبات والبكتيريا، يبحث الكثير من المواطنين عن أماكن وأسعار لقاح الانفلونزا الموسمية، والتي تعلن عنها وزارة الصحة كل موسم للوقاية من الأمراض.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»: إن مصل الإنفلونزا الموسمية الذي توفره «الوزارة» متواجد في فروع هيئة المصل واللقاح المختلفة على مستوي المحافظات، وفي الكثير من الصيدليات، وهو آمن وفعال للوقاية من العدوى.

وفي هذا السياق تستعرض بوابة الوفد متابعات، اماكن واسعار لقاحات الانفلونزا بالمحافظات على مستوى جمهورية مصر العربية، والتي جاءت على النحو الآتي:

الفئات المستثناة من تلقي اللقاح

- النساء من الحوامل.

- كبار السن.

- الأطفال الصغار.

- المصابين بضعف المناعة.

١٤ مكان للحصول على مصل الإنفلونزا الموسمية في المحافظات.

- محافظة القاهرة والجيزة

مركز المصل واللقاح، بعنوان- 51 شارع وزارة الزراعة، العجوزة، المهندسين، الجيزة.

- محافظة السويس

مكاتب صحة: السادات- المثلث- عرب المعمل- الصفا.

- محافظة الفيوم

مكتب صحة الحادقة خلف قسم أول الفيوم.

- محافظة الإسماعيلية

الإدارة الصحية بالإسماعيلية- المراكز الطبية في التل الكبير- المراكز الطبية في القصاصين- مكتب صحة أبوصوير- مكتب صحة فايد- مكتب صحة القنطرة شرق- مكتب صحة القنطرة غرب.

- محافظة القليوبية

مكاتب صحة: رابع بنها- حجازي- كفر شكر- العبور- الخانكة- شبين القناطر- القناطر الخيرية- قليوب.

- محافظة الإسكندرية

مكاتب صحة: سموحة- المندرة- الجمرك- العامرية- العجمي البحرية.

- محافظة سوهاج

مراكز طب الأسرة في: سوهاج- البلينا- طما- جهينة- أخميم- المراغة- ساقلته- العسيرات- دار السلام- المنشأة.

- محافظة البحر الأحمر

مكاتب صحة: رأس غارب- الغردقة- القصير- مرسى علم.

الوحدة الصحية بسفاجا- الوحدة الصحية بشلاتين.

- محافظة الدقهلية

مكاتب صحة: ميت غمر- السنبلاوي- دكرنس- الجمالية- بلقاس.

- محافظة الشرقية

مركز تطعيم المسافرين في مديرية الصحة.

مكاتب صحة: بلبيس- أبوحماد- العاشر من رمضان- القنايات- فاقوس- الحسينية- كفر صقر- أبوكبير- منيا القمح- ديرب نجم.

- محافظة المنيا

مكاتب الصحة والمستشفيات الحكومية.

- محافظة البحيرة

مركز طبي ناصر بدمنهور- مركز تطعيم الحجاج بالعكريشة في كفر الدوار.

مكاتب صحة: المحمودية- أبوالمطامير.

المراكز الطبية في: أبوحمص- رشيد- إدكو- الرحمانية- شبراخيت- إيتاي البارود- الدلنجات- بدر.

الوحدة الصحية بالبلاكوس في كوم حمادة.