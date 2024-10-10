سيدات الأهلي يواجهن فلاورز البنيني ببطولة أفريقيا لليد .. غدًا
اختتم الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي تدريباته استعدادًا لمواجهة فلاورز البنيني في بطولة إفريقيا للأندية التي تقام بمدينة العيون، بالمغرب خلال الفترة من 8 إلى 20 أكتوبر الجاري.
وعقد محمد عادل، المدير الفني للفريق محاضرة قصيرة في الصالة، واشتمل المران على عديد من الفقرات الفنية والخططية، وانتهت بإجراء تقسيمة قوية بين اللاعبات.
ويلتقي «سيدات يد الأهلي» مع نادي فلاورز البنيني غدًا في التاسعة مساء في بطولة إفريقيا للأندية.
وجاءت قائمة «سيدات يد الأهلي» كالتالي: نصرة عيد- شهد الشواربي- منة الله سيد- فرح الشاذلي- أمينة هشام- فرح حازم- تقى كامل- رنا راضي- سمارا ڤييرا- ڤييرا نجونجا- رحمة محمد- ملك أحمد- روان سعيد- إسراء السيد- جهاد وائل- نوال خليل- آلاء صابر- ليلى حماد- كنزي حاتم.