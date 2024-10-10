سيدات الأهلي يواجهن فلاورز البنيني ببطولة أفريقيا لليد .. غدًا

اختتم الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي تدريباته استعدادًا لمواجهة فلاورز البنيني في بطولة إفريقيا للأندية التي تقام بمدينة ‏العيون، بالمغرب خلال الفترة من 8 إلى 20 أكتوبر الجاري‎.‎



وعقد محمد عادل، المدير الفني للفريق محاضرة قصيرة في الصالة، واشتمل المران على عديد من الفقرات الفنية والخططية، ‏وانتهت بإجراء تقسيمة قوية بين اللاعبات‎.

‎ويلتقي «سيدات يد الأهلي» مع نادي فلاورز البنيني غدًا في التاسعة مساء في بطولة إفريقيا للأندية.‏

وجاءت قائمة «سيدات يد الأهلي» كالتالي:‏‎ ‎نصرة عيد- شهد الشواربي- منة الله سيد- فرح الشاذلي- أمينة هشام- فرح حازم- ‏تقى كامل- رنا راضي- سمارا ڤييرا- ڤييرا نجونجا- رحمة محمد- ملك أحمد- روان سعيد- إسراء السيد- جهاد وائل- نوال خليل- ‏آلاء صابر- ليلى حماد- كنزي حاتم.