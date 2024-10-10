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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

يد الأهلي يختتم استعداداته لملاقاة ميكيل الإثيوبي ببطولة أفريقيا .. غدًا

بوابة الوفد الإلكترونية

اختتم الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة ميكيل الإثيوبي في بطولة إفريقيا للأندية والتي تقام بالمغرب في ‏الفترة من 8 إلى 20 أكتوبر الجاري‎.‎
 

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فقرات خططية متنوعة في مران الأهلي

وبدأ المران بتدريبات بدنية متنوعة قادها مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى تنفيذ الفقرات الفنية، وفقًا للبرنامج الذي وضعه ستيفان ‏مادسن المدير الفني للفريق‎.‎

‎ويلتقي «رجال يد الأهلي» مع نادي ميكيل الإثيوبي غدًا في السابعة مساء في بطولة إفريقيا للأندية.‏

ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: إبراهيم المصري- أحمد عادل- ياسر سيف- أحمد خيري- سيف هاني- عبد الرحمن ‏فيصل- محسن رمضان- محمد لاشين- عمر خالد «كاستيلو»- عمر سامي- محمد مجدي- نبيل شريف- عبد العزيز إيهاب «زيزو»- ‏راضي محمد- محمد صلاح- عبد الرحمن حميد- عبد الرحمن طه- محمد إبراهيم.‏

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