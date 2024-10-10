يد الأهلي يختتم استعداداته لملاقاة ميكيل الإثيوبي ببطولة أفريقيا .. غدًا

اختتم الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة ميكيل الإثيوبي في بطولة إفريقيا للأندية والتي تقام بالمغرب في ‏الفترة من 8 إلى 20 أكتوبر الجاري‎.‎



وبدأ المران بتدريبات بدنية متنوعة قادها مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى تنفيذ الفقرات الفنية، وفقًا للبرنامج الذي وضعه ستيفان ‏مادسن المدير الفني للفريق‎.‎

‎ويلتقي «رجال يد الأهلي» مع نادي ميكيل الإثيوبي غدًا في السابعة مساء في بطولة إفريقيا للأندية.‏

ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: إبراهيم المصري- أحمد عادل- ياسر سيف- أحمد خيري- سيف هاني- عبد الرحمن ‏فيصل- محسن رمضان- محمد لاشين- عمر خالد «كاستيلو»- عمر سامي- محمد مجدي- نبيل شريف- عبد العزيز إيهاب «زيزو»- ‏راضي محمد- محمد صلاح- عبد الرحمن حميد- عبد الرحمن طه- محمد إبراهيم.‏