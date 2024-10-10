الحوثيون تعلن تنفيذ هجومين ضد سفينتين أمريكيتيين في المحيط الهندي والبحر الأحمر

أعلن يحيي سريع، المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين، تنفيذ هجومين ضد سفينتين أمريكيتيين في المحيط الهندي والبحر الأحمر وفقًا لـ"روسيا اليوم".



وفي وقت سابق، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، غارتين على حيي رأس النبع والبسطة، وسط العاصمة اللبنانية بيروت.

وأظهرت مقاطع فيديو تصاعد أعمدة الدخان من مبنى مكون من عدة طوابق.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الاحتلال الإسرائيلي استهدف محيط منطقة رأس النبع-النويري في بيروت، وهرعت على الفور مركبات الإسعاف إلى المنطقة، فيما غطت سحب الدخان سماء المنطقة.

من جانبها، نقلت وكالة "الأناضول" التركية أن طائرات الاحتلال شنت غارتين على حيي رأس النبع والبسطة في قلب بيروت، وأعمدة الدخان تتصاعد من أحد المباني بمنطقة مكتظة بالسكان.