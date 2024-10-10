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الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الحوثيون تعلن تنفيذ هجومين ضد سفينتين أمريكيتيين في المحيط الهندي والبحر الأحمر

يحيي سريع
يحيي سريع

أعلن يحيي سريع، المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين، تنفيذ هجومين ضد سفينتين أمريكيتيين في المحيط الهندي والبحر الأحمر وفقًا لـ"روسيا اليوم".

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يحيى سريع: هاجمنا هدفًا حيويًا في تل أبيب بعدد من المسيرات

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حزب الله يواصل استهداف الاحتلال في كفرجلعادي و رأس الناقورة


وفي وقت سابق، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، غارتين على حيي رأس النبع والبسطة، وسط العاصمة اللبنانية بيروت.

وأظهرت مقاطع فيديو تصاعد أعمدة الدخان من مبنى مكون من عدة طوابق.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الاحتلال الإسرائيلي استهدف محيط منطقة رأس النبع-النويري في بيروت، وهرعت على الفور مركبات الإسعاف إلى المنطقة، فيما غطت سحب الدخان سماء المنطقة.

من جانبها، نقلت وكالة "الأناضول" التركية أن طائرات الاحتلال شنت غارتين على حيي رأس النبع والبسطة في قلب بيروت، وأعمدة الدخان تتصاعد من أحد المباني بمنطقة مكتظة بالسكان.

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