يحيى سريع: هاجمنا هدفًا حيويًا في تل أبيب بعدد من المسيرات

قال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية، إن الحركة هاجمت هدفًا حيويًا في تل أبيب بعدد من المسيرات، ضمن المرحلة الخامسة من معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس.



وبحسب" روسيا اليوم"، قال سريع "استهدفنا هدفا حيويا في يافا المحتلة بعدد من المسيرات، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بوصول المسيرات دون أن يرصدها العدو أو يسقطها"

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام عبرية بأن طائرات مسيرة انطلقت من اليمن وانفجرت في تل أبيب فجر اليوم الخميس.

قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن تل أبيب تتعرض لهجوم، ودوت صفارات إنذار في بات يام جنوب تل أبيب للتحذير من هجوم جديد بالطائرات المسيرة. بعد هجوم سبقه بدقائق على منطقة ساحل تل أبيب.

وذكر الجيش الإسرائيلي ،أنه تم اعتراض هدف جوي قبالة ساحل غوش دان (تل أبيب الكبرى) وقال إنه لم يتم تفعيل أي تحذيرات

وفي وقت لاحق، دوت صفارات الإنذار في بات يام جنوب تل أبيب محذرة من هجوم جديد بطائرات مسيرة.