الخميس 03 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

يحيى سريع: هاجمنا هدفًا حيويًا في تل أبيب بعدد من المسيرات

يحيى سريع
يحيى سريع

قال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية، إن الحركة هاجمت هدفًا حيويًا في تل أبيب بعدد من المسيرات، ضمن المرحلة الخامسة من معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس.

txt

أنصار الله تعلن استهداف هدفًا حيويًا في يافا

txt

اعلام عبري: طائرات مسيرة انطلقت من اليمن وانفجرت في تل أبيب


وبحسب" روسيا اليوم"، قال سريع "استهدفنا هدفا حيويا في يافا المحتلة بعدد من المسيرات، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بوصول المسيرات دون أن يرصدها العدو أو يسقطها"
وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام عبرية بأن طائرات مسيرة انطلقت من اليمن وانفجرت في تل أبيب فجر اليوم الخميس.
قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن تل أبيب تتعرض لهجوم، ودوت صفارات إنذار في بات يام جنوب تل أبيب للتحذير من هجوم جديد بالطائرات المسيرة. بعد هجوم سبقه بدقائق على منطقة ساحل تل أبيب.  
وذكر الجيش الإسرائيلي ،أنه تم اعتراض هدف جوي قبالة ساحل غوش دان (تل أبيب الكبرى) وقال إنه لم يتم تفعيل أي تحذيرات
وفي وقت لاحق، دوت صفارات الإنذار في بات يام جنوب تل أبيب محذرة من هجوم جديد بطائرات مسيرة.

مواد متعلقة

مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: الرد على إيران قريبًا ومؤلمًا

بزشكيان: إذا ارتكبت إسرائيل أدنى خطأ ستتقلى ردًا أكثر قسوة

اعلام عبري: طائرات مسيرة انطلقت من اليمن وانفجرت في تل أبيب

اعلام عبري: صافرات الإنذار تدوي جنوب تل أبيب

جيش الدفاع الإسرائيلي: اعترضنا هدفًا جويًا مشبوهًا وسط تل أبيب

ترامب يحذر من أزمة عالمية بعد اطلاق الصواريخ الإيرانية تجاه تل ابيب

الجريدة الورقية