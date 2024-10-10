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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

حبس قاتل نجله بعد وصلة تعذيب بالمنوفية 4أيام على ذمة التحقيقات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أمرت جهات التحقيق في المنوفية حبس سائق، على ذمة التحقيقات في واقعة مقتل نجله في الصف الثالث الإعدادي بقرية بتبس التابعة لمركز شبين الكوم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من العقيد أحمد السيد مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد ورود بلاغ من المستشفى التعليمي بمصرع طالب مقيم قرية بتبس، وانتقلت قوة أمنية لتحقيق في الواقعة.

«الأب القاتل كنت بأدبه علشان ايدة طويلة »


وبالانتقال والفحص، تبين للمقدم محمد مغربي رئيس مباحث مركز شرطة شبين الكوم، مصرع الطالب ح، م، ح 16 عاما، وبسؤال والدته وخاله أكدا أنه تعرض على الضرب المبرح على يد والده بغرض تأديبه لكنه فارق الحياة.

وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم الذي يعمل سائق ويسافر لدولة إيطاليا، والأدوات المستخدمة في الضرب، حيث علل أنه كان يريد تأديبه لأن يده طويلة، واعترف بارتكاب الواقعة.

حررت القوة الأمنية محضرا بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة، والتي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات في الحادث، والتصريح بدفن الطالب وتسليم الجثمان لذويه، بعد استكمال الإجراءات القانونية والطبية اللازمة.

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