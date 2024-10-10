المتحدث الرسمى للزمالك..هذه تفاصيل قضية الجابوني بوبيندزا

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمى لنادي الزمالك تفاصيل قضية الجابوني أرون بوبيندزا مع القلعه البيضاء حيث أكد عبر صفحته الشخصيه أنه ‏تجنبا للاجتهادات و المداخلات والاختلافات في تفسير الموقف القانوني رأيت انه من الواجب توضيح الحقائق التي قد تغيب عن البعض في موضوع اللاعب الجابوني ارون بوبيندزا

١-سلك نادي الزمالك الطرق الشرعية في التفاوض مع اللاعب و اسفر هذا التفاوض علي توقيع اللاعب علي اتفاق للانتقال الي نادي الزمالك

٢-تضمن الاتفاق كافة الشروط و العناصر التي تجعل هذا الاتفاق في مرتبة التعاقد من ناحية المدة و الراتب و المكافات و الحوافز و المزايا النقدية و العينيه والتي وافق عليها اللاعب

٣-فور الحصول علي توقيع اللاعب بالموافقه علي شروط التعاقد تقدم نادي الزمالك بطلب الي الاتحاد المصري لكرة القدم للحصول علي البطاقة الدولية للاعب

٤-حصل الاتحاد المصري لكرة القدم علي البطاقة الدولية للاعب من الاتحاد الامريكي لكرة القدم بناء علي المستندات المقدمه من نادي الزمالك و التي تضمنت اتفاق التعاقد وانهاء تعاقد اللاعب مع النادي الامريكي والتي اصبح بموجبها اللاعب لاعب حر

٥-ارسل نادي الزمالك الي اللاعب تذاكر الطيران حسب الاتفاق الا انه تخلف عن الحضور دون ابداء اسباب

٦-بعد تداول اخبار عن تفاوض النادي الروماني مع اللاعب خاطب نادي الزمالك اللاعب و النادي الروماني محذرا من ابرام اي تعاقد لارتباط اللاعب مع نادي الزمالك باتفاق تعاقد.

٧-لم يمتثل النادي الروماني او اللاعب لتحذيرات نادي الزمالك و استكملا اجراءات التعاقد

٨-لايستطيع نادي الزمالك تحريك شكوي رسميه استنادا علي اخبار متداولة في الاعلام او الميديا دون وجود موقف رسمي قانوني يدعم نادي الزمالك في شكواه

٩-بعد طلب الاتحاد الروماني لكرة القدم البطاقة الدولية للاعب من الاتحاد المصري لكرة القدم هو ما يؤكد وجود علاقة تعاقدية بين اللاعب و النادي الروماني و اصدار الفيفا بطاقة للاعب ستمكن النادي الروماني من تسجيل اللاعب تحقق المركز القانوني الذي يمكن نادي الزمالك في الشروع في تقديم شكوي الي الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد اللاعب و النادي الروماني للحفاظ علي حقوقة القانونية و الماديه و الادبيه

و يؤكد مجلس ادارة نادي الزمالك انه بتوفيق من الله و بالاجتهاد و بذل الوقت و الجهد والمال سيتمكن من الحصول علي حقوق نادي الزمالك في هذا النزاع