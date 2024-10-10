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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

المتحدث الرسمى للزمالك..هذه تفاصيل قضية الجابوني بوبيندزا

أحمد سالم
أحمد سالم

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمى لنادي الزمالك تفاصيل قضية الجابوني أرون بوبيندزا مع القلعه البيضاء حيث أكد عبر صفحته الشخصيه أنه ‏تجنبا للاجتهادات و المداخلات والاختلافات في تفسير الموقف القانوني رأيت انه من الواجب توضيح الحقائق التي قد تغيب عن البعض في موضوع اللاعب الجابوني ارون بوبيندزا
١-سلك نادي الزمالك الطرق الشرعية في التفاوض مع اللاعب و اسفر هذا التفاوض علي توقيع اللاعب علي اتفاق للانتقال الي نادي الزمالك
٢-تضمن الاتفاق كافة الشروط و العناصر التي تجعل هذا الاتفاق في مرتبة التعاقد من ناحية المدة و الراتب و المكافات و الحوافز و المزايا النقدية و العينيه والتي وافق عليها اللاعب
٣-فور الحصول علي توقيع اللاعب بالموافقه علي شروط التعاقد تقدم نادي الزمالك بطلب الي الاتحاد المصري لكرة القدم للحصول علي البطاقة الدولية للاعب
٤-حصل الاتحاد المصري لكرة القدم علي البطاقة الدولية للاعب من الاتحاد الامريكي لكرة القدم بناء علي المستندات المقدمه من نادي الزمالك و التي تضمنت اتفاق التعاقد وانهاء تعاقد اللاعب مع النادي الامريكي والتي اصبح بموجبها اللاعب لاعب حر
٥-ارسل نادي الزمالك الي اللاعب تذاكر الطيران حسب الاتفاق الا انه تخلف عن الحضور دون ابداء اسباب 
٦-بعد تداول اخبار عن تفاوض النادي الروماني مع اللاعب خاطب نادي الزمالك اللاعب و النادي الروماني محذرا من ابرام اي تعاقد لارتباط اللاعب مع نادي الزمالك باتفاق تعاقد.
٧-لم يمتثل النادي الروماني او اللاعب لتحذيرات نادي الزمالك و استكملا اجراءات التعاقد
٨-لايستطيع نادي الزمالك تحريك شكوي رسميه استنادا علي اخبار متداولة في الاعلام او الميديا دون وجود موقف رسمي قانوني يدعم نادي الزمالك في شكواه
٩-بعد طلب الاتحاد الروماني لكرة القدم البطاقة الدولية للاعب من الاتحاد المصري لكرة القدم هو ما يؤكد وجود علاقة تعاقدية بين اللاعب و النادي الروماني و اصدار الفيفا بطاقة للاعب ستمكن النادي الروماني من تسجيل اللاعب تحقق المركز القانوني الذي يمكن نادي الزمالك في الشروع في تقديم شكوي الي الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد اللاعب و النادي الروماني للحفاظ علي حقوقة القانونية و الماديه و الادبيه

و يؤكد مجلس ادارة نادي الزمالك انه بتوفيق من الله و بالاجتهاد و بذل الوقت و الجهد  والمال سيتمكن من الحصول علي حقوق نادي الزمالك في هذا النزاع

 

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