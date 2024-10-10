بنتايك يؤكد مضي وكيله في مقاضاة مروجي أنباء تعاطيه المنشطات

علق المغربي محمود بن بنتايك الظهير الأيسر لفريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك ، على ما تردد الساعات الماضية ، بشأن إيجابية عينة تعاطيه للمنشطات في مباراة السوبر الأفريقي الماضية أمام الأهلي والتي انتهت لصالح فريقه بركلات الترجيح.





ونشر اللاعب صورة من بيان وكالة الأعمال الخاصة به عبر موقع التواصل إنستجرام جاء نصه كالتالي "بيان وكيل أعمال محمود بن بنتايك نحن، وكلاء أعمال اللاعب محمود بنتايك، نعرب عن استنكارنا الشديد للحملة المضللة التي تشنها بعض وسائل الإعلام والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، والمبنية على إشاعات وأخبار كاذبة منذ انضمام اللاعب إلى نادي الزمالك المصري اسم اللاعب، نكذب هذه الادعاءات، خصوصاً الإشاعة الأخيرة المتعلقة بإيجابية عينة المنشطات ونعتبر نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة تشهيراً واضحاً، واعتداءً غير مقبول على سمعة لاعب قدّم الكثير لكرة القدم، هذه الشائعات لا تعكس فقط غياب الاحترام للحقائق، بل تكشف عن عدم مسؤولية مهنية في بعض وسائل الإعلام أي ادعاء يتعلق بالتحليلات الطبية يجب أن يستند إلى أدلة موثوقة، وهو ما تفتقر إليه هذه المزاعم نؤكد، بصفتنا ممثلين رسميين للاعب محمود بنتايك".

وواصل : "أننا لن نتجاهل هذه الهجمات، وسنتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل من يساهم في نشر هذه الشائعات أو التشهير باللاعب دون أدلة ملموسة نحن ملتزمون بحماية حقوق اللاعب والدفاع عن سمعته بكل الوسائل القانونية المتاحة".