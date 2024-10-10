فقرات خططية متنوعة في مران الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس ‏السوبر المصري، التي تقام بالإمارات خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.‏



بدأ المران بمجموعة من الفقرات البدنية، أشرف عليها أندرياس إندويا مخطط الأحمال، واستمرت لمدة 25 دقيقة، وفقًا للبرنامج ‏الذي وضعه الجهاز الفني، لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للبطولة.‏

وأدى اللاعبون فقرات خططية متنوعة، انتهت بتقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين، حرص خلالها مارسيل كولر المدير الفني، ‏على تنفيذ العديد من الجوانب الفنية، في ضوء الاستعداد لمواجهة سيراميكا كيلوباترا، بالدور نصف النهائي من البطولة.‏

وحدد الجهاز الفني يوم 17 أكتوبر الجاري، موعدًا للسفر إلى الإمارات، بعد متابعة الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بالسفر ‏والإقامة والتنقلات قبل انطلاق منافسات البطولة.‏