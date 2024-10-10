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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

فقرات خططية متنوعة في مران الأهلي

بوابة الوفد الإلكترونية

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس ‏السوبر المصري، التي تقام بالإمارات خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.‏
 

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بدأ المران بمجموعة من الفقرات البدنية، أشرف عليها أندرياس إندويا مخطط الأحمال، واستمرت لمدة 25 دقيقة، وفقًا للبرنامج ‏الذي وضعه الجهاز الفني، لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للبطولة.‏

وأدى اللاعبون فقرات خططية متنوعة، انتهت بتقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين، حرص خلالها مارسيل كولر المدير الفني، ‏على تنفيذ العديد من الجوانب الفنية، في ضوء الاستعداد لمواجهة سيراميكا كيلوباترا، بالدور نصف النهائي من البطولة.‏

وحدد الجهاز الفني يوم 17 أكتوبر الجاري، موعدًا للسفر إلى الإمارات، بعد متابعة الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بالسفر ‏والإقامة والتنقلات قبل انطلاق منافسات البطولة.‏

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