كورال أون يتألق في حفل جامعة عين شمس بنصر أكتوبر

تألق كورال أون أحد كورالات جامعة عين شمس بقياده المايسترو محمود صابر في احتفالية الجامعة بانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأقيمت الاحتفالية بنصر أكتوبر تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

وقدم كورال أون عددا من الأغنيات الوطنية التي الهبت حماس الحضور ومنها النشيد الوطنى وأغنية ياللي من البحيرة، فيها حاجه حلوة، ويا حبيبتى يا مصر، وأغنية مشربتش من نيلها، وأغنية يا دنيا سمعاني، وأغنية بشرة خير، وكوكتيل مصر التى، وميدلى ابن مصر.

جاء كورال أون عقب ندوة ألقاها اللواء أركان حرب دكتور سمير فرج الخبير الاستراتيجي الكبير للاحتفاء بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

إبداع كورال جامعة عين شمس "أون"

وشارك كورال "أون" احد كورالات جامعة عين شمس في إحياء هذه الذكرى الخالدة وحل ضيفا علي الإعلامية منى عبد الغني علي قناة CBC ليبدع في أداء العديد من الاغنيات الوطنية التي الهبت حماس الحاضرين.

جدير بالذكر ان كورال "اون" بقيادة المايسترو محمود صابر هو أحد كورالات جامعة عين شمس والتي تحظي بشعبيه كبيره وجماهيريه عريضه حيث شارك في العديد والعديد من المناسبات الوطنيه والقوميه بإسم جامعة عين شمس.