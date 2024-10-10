120 مشاركًا في منتدى الأعمال المصري الأنجولي الأول

نظمت سفارة مصر في أنجولا بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة الأنجولية منتدى الأعمال المصري-الأنجولي الأول بشكل افتراضي.

وقد شهد المنتدى مشاركة واسعة، حيث ضم 120 مشاركًا من ممثلي الحكومتين والقطاع الخاص بالبلدين، وممثلي الغرف التجارية والمجالس التصديرية، إلى جانب ممثلي البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وبنك التنمية الأفريقي.

أكدت السفيرة نيفين الحسيني، على أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وأنجولا، مشيرةً إلى أن المنتدى يُمثل منصة هامة لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين والأهداف المشتركة المتمثلة في تحقيق التنوع الاقتصادي وفتح مجالات جديدة للتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة.

كما سلطت الضوء على القدرات المتطورة التي تمتلكها الشركات المصرية في عدد من القطاعات الحيوية.

وألقت سكرتيرة الدولة للتجارة والخدمات بوزارة الصناعة والتجارة الأنجولية، أجوستا فورتيش، كلمةً أكدت خلالها على أهمية المنتدى كمنصة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وأنجولا وما يمثله من فرصة سانحة لإقامة الشراكات وزيادة معدل التجارة الثنائية.



كما أعربت عن تطلعهم للاستفادة من خبرات مصر لتحسين البنية التحتية والخدمات اللوجستية في أنجولا، والتي تعد أساسية لتعزيز التجارة البينية.

استعرض المنتدى الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص المصري في أنجولا والحوافز والضمانات التي تقدمها الحكومة الأنجولية، والترويج للقدرات المصرية في المجالات المختلفة في ضوء تمتع مصر بميزة تنافسية وخبرة واسعة في العديد من المجالات ذات الأولوية بالنسبة لأنجولا.